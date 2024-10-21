FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen öldü. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CNN TÜRK canlı yayınında Gülen'in ölümü haberinin Ankara'ya teyitli olarak ulaştığını söyledi. Fırat "Avrupa ve Amerika olmak üzere, örgüt kendi aralarında bu gücün başına geçmek için ciddi bir kavga içinde. Bu kavganın nereye varacağını, örgütün ne kadar parçalanacağını göreceğiz" dedi.
• 21 Ekim 2024 - 08:14 • Son Güncelleme:
• 21 Ekim 2024 - 08:14 • Son Güncelleme: