FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

ÖRGÜTE YARDIM YAPANLAR TEDİRGİN

FETÖ örgütünün yardım adı altında para topladığı “Time To Help e.V.” derneğinin hesaplarının Resmi Gazete’de yayımlanan kararla dondurulması, örgüte yardım yapanlarda tedirginlik oluşturdu. Başta Gülen’in öz yeğeni Ebuseleme Gülen olmak üzere FETÖ itirafçılarının yardım paralarının nereye gittiği konusundaki açıklamaları, örgüte karşı şüpheleri arttırdı.Time To Help e.V. derneği ile ilişkili şahısların yaşanan gelişmelerden dolayı mevcut banka hesaplarını kapattırıp, başka bankalardan hesaplar açtığı da tespit edildi.