FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Örgüt birden fazla parçaya bölünmüş durumda. Okullar, para... Yıllık 200-250 milyon dolarlık para akışı var. Bazı ülkelerde maalesef hem okullar hem şirketler bulunuyor. Avrupa ve Amerika olmak üzere, örgüt kendi aralarında bu gücün başına geçmek için ciddi bir kavga içinde. Bu kavganın nereye varacağını, örgütün ne kadar parçalanacağını göreceğiz.