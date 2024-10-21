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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen öldü. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CNN TÜRK canlı yayınında Gülen'in ölümü haberinin Ankara'ya teyitli olarak ulaştığını söyledi. Fırat "Avrupa ve Amerika olmak üzere, örgüt kendi aralarında bu gücün başına geçmek için ciddi bir kavga içinde. Bu kavganın nereye varacağını, örgütün ne kadar parçalanacağını göreceğiz" dedi.

• 21 Ekim 2024 - 08:14 • Son Güncelleme:
• 21 Ekim 2024 - 08:14 • Son Güncelleme:
1FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CNN TÜRK canlı yayınında Gülen'in ölümü haberinin Ankara'ya teyitli olarak ulaştığını söyledi. Fırat, "Son dönemde sağlığı son derece sıkıntılıydı. Hem böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans vardı. Kendisiyle ilgili ilk kez örgüt içindeki kavgayı ekrana getirmiştik. Avrupa ve Amerika ekibi arasında para kavgasından dolayı; Gülen'in Pensilvanya'dan çıkarıldıktan sonra sağlığının kötüye gittiği bilinen bir gerçek" ifadelerini kullandı.

2Hande Fırat, geçtiğimiz Temmuz ayında FETÖ terör örgütü içindeki büyük kavgayı köşesine taşımıştı...

Hande Fırat, geçtiğimiz Temmuz ayında FETÖ terör örgütü içindeki büyük kavgayı köşesine taşımıştı...

- Örgüt birden fazla parçaya bölünmüş durumda. Nedeni ise aslında parayı kimin yöneteceği ve batıdaki atamaları kimin yapacağı...

- Para deyip geçmeyin, maddi kaynakları büyük. Sadece ABD’deki charter okullarından yıllık 200-250 milyon dolarlık para akışı var.

- Bu para ile de bitmiyor. Ayrıca mülkleri, dükkanları yani taşınmaz malları var.

- Türkiye’den bir para akışı yok. Türkiye’den yeni eleman da devşiremiyorlar.

3BUNDAN SONRA NE OLACAK

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Örgüt birden fazla parçaya bölünmüş durumda. Okullar, para... Yıllık 200-250 milyon dolarlık para akışı var. Bazı ülkelerde maalesef hem okullar hem şirketler bulunuyor. Avrupa ve Amerika olmak üzere, örgüt kendi aralarında bu gücün başına geçmek için ciddi bir kavga içinde. Bu kavganın nereye varacağını, örgütün ne kadar parçalanacağını göreceğiz.

4GÜLEN KAÇIRILDI İDDİASI

'GÜLEN KAÇIRILDI' İDDİASI

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 1999’dan beri kaldığı Pensilvanya’nın Saylorsburg kasabasındaki "Chestnut Retreat Center" denilen malikanesinden kendi rızası olmadan nisan ayında çıkarılarak başka bir adrese götürüldüğü iddiası, örgüt içindeki bazı isimler tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.

5FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

Gülen’in kişisel bakımından sorumlu Türkyolu ve 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Mustafa Özcan'ın, Gülen’in muhtemel ölümü halinde örgütün finansal kaynaklarını kontrol etmek amacıyla onu örgüt merkezinden çıkararak bilinmeyen bir yere kapattıkları öne sürülmüştü.

6FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

Elebaşı Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme, Gülen’in Saylorsburg’daki çiftlikten kendi rızası olmadan çıkarılarak takipçilerinin ulaşamayacağı bir yerde alıkonulduğunu X hesabından açıklayarak tabanda çatlaklara ve tartışmalara neden olmuştu. Ebuseleme, Türkyolu'nun kamptaki güçlü pozisyonunu kişisel servetini daha da artırmak için kullandığını, bunun da örgütün birçok kesimi tarafından bilinen bir gerçek olduğunu paylaşmıştı.

7GÜLEN’İN “İDEAL İNSAN PROJESİ”

GÜLEN’İN “İDEAL İNSAN PROJESİ”

Öte yandan yeğen Gülen, son videosunda örgüt elebaşı Fethullah Gülen’in “ideal insan portresi” olarak anlattıklarına vurgu yaptı. FETÖ’ye inananlara anlatılan “ideal insan portresi”nin aslında Fethullah Gülen’in bir “projesi” olduğunu, anlatılan bu “ideal insan portresi” içinde aralarında “hırsız, katil ve darbecilerin” de yer aldığını belirtti.

8FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

Ebuseleme Gülen, amcası Fethullah Gülen’in kendi tarafında yer almayan insanlara karşı kin beslediğini vurguladı. Fethullah Gülen’in, haksız yere Ergenekon davasında hapis yatanlar için “Onlara müstahak” dediğini belirtti.

9ÖRGÜTTE PARA AZALDI

ÖRGÜTTE PARA AZALDI

Ebuseleme Gülen, yayınladığı videolar sayesinde insanların gerçekleri görmesinden dolayı örgüte para yollamayı bıraktıklarına dikkat çekti. Yeğen Gülen, son video paylaşımında, örgüt için “hizmet” adı altında toplanan paraların, kendi gibi gerçekleri anlatmak isteyenlere susmaları için rüşvet olarak dağıtıldığını söyledi. Ebuseleme Gülen, örgütte şeffaflık olmadığının altını çizdi. Yönetim kadrosundakilerin ne kadar maaş aldığının saklandığına, kayıt dışı paraların nereye gittiğinin sorgulanmadığına dikkat çekti.

10ÖRGÜTE YARDIM YAPANLAR TEDİRGİN

ÖRGÜTE YARDIM YAPANLAR TEDİRGİN

FETÖ örgütünün yardım adı altında para topladığı “Time To Help e.V.” derneğinin hesaplarının Resmi Gazete’de yayımlanan kararla dondurulması, örgüte yardım yapanlarda tedirginlik oluşturdu. Başta Gülen’in öz yeğeni Ebuseleme Gülen olmak üzere FETÖ itirafçılarının yardım paralarının nereye gittiği konusundaki açıklamaları, örgüte karşı şüpheleri arttırdı.Time To Help e.V. derneği ile ilişkili şahısların yaşanan gelişmelerden dolayı mevcut banka hesaplarını kapattırıp, başka bankalardan hesaplar açtığı da tespit edildi.