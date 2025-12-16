Fethiye'de seyir halindeki otomobil alev aldı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
16.12.2025 - 22:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (AA)

Muğla’nın Fethiye ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Karaçulha Mahallesi, çevre yolunda seyreden 48 MA 0017 plakalı otomobil alev aldı.

Aracı yolun kenarına çeken yabancı uyruklu sürücünün ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Muhabir:Onur Çadır

