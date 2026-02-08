GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemFethiye’de feci kaza! 3 yaşındaki çocuk ve babaannesi hayatını kaybetti
HaberlerGündem Haberleri Fethiye’de feci kaza! 3 yaşındaki çocuk ve babaannesi hayatını kaybetti

Fethiye’de feci kaza! 3 yaşındaki çocuk ve babaannesi hayatını kaybetti

08.02.2026 - 19:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Fethiye’de feci kaza! 3 yaşındaki çocuk ve babaannesi hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 7 kişinin yaralandığı kazada hastaneye kaldırılan yaralılardan 3 yaşındaki çocuk ve babaannesi hayatını kaybetti.

Fethiye-Üzümlü yolunda meydana gelen kazada, Y.Y. idaresindeki 48 AKR 532 plakalı araç ile E.T. idaresindeki 48 RH 296 plakalı aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralanmıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 3 yaşındaki Halil Efe Yılmaz ile babaannesi Zeliha Yılmaz (61) hastanede yaşamlarını yitirdi.

Güncel Haberler

TOKİ Kütahya kura çekimi hangi gün, saat kaçta? İşte Kütahya kura çekiminin detayları
#Gündem

TOKİ Kütahya kura çekimi hangi gün, saat kaçta? İşte Kütahya kura çekiminin detayları

TOKİ Yozgat kura çekimi hangi gün, saat kaçta? İşte Yozgatlılar merak ettiği kura çekimi detayları
#Gündem

TOKİ Yozgat kura çekimi hangi gün, saat kaçta? İşte Yozgatlılar merak ettiği kura çekimi detayları

Hamsi tezgahlardaki tahtına yeniden oturdu! Fiyatlar yükselmeden vatandaşlar kapış kapış aldı
#Gündem

Hamsi tezgahlardaki tahtına yeniden oturdu! Fiyatlar yükselmeden vatandaşlar kapış kapış aldı