İntihar eden kişinin Cem Garipoğlu olmadığına dair iddialar, kamuoyunu yıllardır meşgul ediyor. Karabulut ailesi Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak tartışmaların son bulmasını istedi. Fethi kabir isteği yinelenmeye devam ediyor. Peki, Fethi kabir ne demek? Hukukta Fethi Kabir nedir, nasıl uygulanır?

FETH-İ KABİR NEDİR, NE DEMEK?

Feth-i kabir kısaca ölen kişinin mezarının açılması anlamına gelir. Ancak yargı kararı ile gerçekleştirilen bu işlemde vefat eden kişinin ölümüne ilişkin bir şüpheli durum varsa ya da sağ olan mirasçıları ile aralarındaki bağın kanıtlanması gerekiyorsa bu işlem gerçekleştirilir.

FETH-İ KABİR NEDEN YAPILIR?

Genellikle miras hukuku ya da ceza hukuku davalarında gerçekleştirilen bu işlemde ölen kişinin kimliği belirsizse kimliğini belirleme için, ölüm nedeni şüpheliyse ölüm nedenini netleştirmek için feth-i kabir işlemi gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda vefat eden kişinin yeni bir yakını ortaya çıkmışsa kan bağını kontrol etmek için de bu işlem uygulanabilir. Kısacası bazı hukuksal süreçlerin beraberinde getirdiği bir işlem olarak kabul edilebilir ve mezarın açılması yoluyla yapılan bu işlemde gerekli deliller toplanır.

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Feth-i kabir işlemi yapılırken bazı görevlilerin de burada bulunması gerekir. Kontrol altında gerçekleştirilen işlemde gözlem yapılır.