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Fenomenin sosyal medyadaki görüntüleri polisi harekete geçirdi! 'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Gizem B. sosyal medya platformunda yayınlanan görüntüleri nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince "Müstehcenlik" suçlamasıyla gözaltına alındı. Gizem B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

07.12.2023 - 17:26 | | Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)
Fenomenin sosyal medyadaki görüntüleri polisi harekete geçirdi! 'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Gizem B. sosyal medyadan paylaştığı bir görüntüsü ile ilgili yapılan şikayetler nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı. Gizem B.'nin pornografik görüntülerinin sosyal medyada yayılması nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Gizem B. "Müstehçenlikö suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Gizem B.'nin sosyal medya platformlarındaki görüntüleri için; "önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum" dediği öğrenildi.(DHA)

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Fenomenin sosyal medyadaki görüntüleri polisi harekete geçirdi! 'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındı

Fenomenin sosyal medyadaki görüntüleri polisi harekete geçirdi! 'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındı