Süper Lig heyecanı devam ediyor. Süper Lig'in 32. Haftası dev derbiye sahne olacak. Fenerbahçe Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Beklenen dev derbide muhtemel 11’ler merak edilirken maçın kanalı ve saati de araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB GS derbisi muhtemel 11’leri…

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

FB GS MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i

Altay Bayındır; Osayi Samuel, Min jae Kim, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu; Miguel Crespo, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi; Serdar Dursun

Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'i

Fernando Muslera; Omar Elabdellaoui, Marcao, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt; Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu; Alexandru Cicaldau, Emre Kılınç (Kerem Aktürkoğlu), Ryan Babel, Bafetimbi Gomis

SON 4 DERBİYİ KAZANAMADI

Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray ile iç sahada oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanamadı.

Sarı-lacivertli takım, Ülker Stadı'nda Galatasaray'a karşı son galibiyetini 2016-2017 sezonunda elde etti. Fenerbahçe, 20 Kasım 2016'da oynanan karşılaşmadan Robin van Persie'nin golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray ile yaptığı son 4 derbide 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Sarı-lacivertliler, sahasında rakibiyle 2017-2018'de 0-0 ve 2018-2019'da 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray, Ülker Stadı'nda 2019-2020 sezonunda oynanan mücadeleyi 3-1, 2020-2021'de yapılan derbiyi ise 1-0 üstün tamamladı.

FENERBAHÇE'DE LİGDE SON 7 MAÇTA 6 GALİBİYET

Fenerbahçe, Süper Lig'de son maçlarda sergilediği performansla dikkat çekti.

Sarı-lacivertli ekip, ligde çıktığı son 7 müsabakada 6 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 19 puan elde etti.

Bu süreçte 2 kez 3'er maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, tek puan kaybını ise lider Trabzonspor karşısında yaşadı. Sarı-lacivertliler, 28. haftada Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı ve çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.