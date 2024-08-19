GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Devlet Bahçeli ve Özgür Özel ile görüştü

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Devlet Bahçeli ve Özgür Özel ile görüştü

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştirdi.

19.08.2024 - 15:50 |
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Devlet Bahçeli ve Özgür Özel ile görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’u parti genel merkezinde kabul etti. Görüşmenin ardından Bahçeli, Ali Koç’u uğurladı.

BİR GÖRÜŞME DE ÖZEL İLE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu üyelerini parti genel merkezinde kabul etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Devlet Bahçeli ve Özgür Özel ile görüştü

Basına kapalı görüşmede Özel'e, Parti Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti. Ali Koç, görüşmede Özgür Özel'e Fenerbahçe forması hediye etti.

 

GÜNCEL HABERLER

Lüks yatla tura çıkıp, çöp toplamak için yarışıyorlar! İşte kazanmak için yarıştıkları ödül...

Lüks yatla tura çıkıp, çöp toplamak için yarışıyorlar! İşte kazanmak için yarıştıkları ödül...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milli füzemiz Atmaca’nın gururunu yaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milli füzemiz Atmaca’nın gururunu yaşıyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Devlet Bahçeli ve Özgür Özel ile görüştü

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Devlet Bahçeli ve Özgür Özel ile görüştü