Fenerbahçe, 5 yıldızlı forma nedeniyle 16. maddeden PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımlar açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşan Fenerbahçe ve Başakşehir saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Aynı müsabakada Fenerbahçe, çirkin ve kötü tezahüratı, merviden boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle disipline gönderildi.

MADDE 16: ŞAMPİYONLUK YILDIZLARI

(1) En üst profesyonel ligde şampiyon olmuş kulüpler, her 5 şampiyonluk için bir yıldız takma hakkına sahiptirler.