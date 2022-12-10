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Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi! MSB açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'nin sözde Afrin kurtuluş güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

10.12.2022 - 10:07 |
Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi! MSB açıkladı

MSB, dün Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, teröristlerden birinin örgütün sözde Afrin kurtuluş güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristlerden birinin örgütün sözde Afrin kurtuluş güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi. Nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek" denildi. 

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