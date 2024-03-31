Fatih Mehmet Maçoğlu Kadıköy seçim sonuçları: 2024 Kadıköy seçim sonuçlarına göre TKP kaç oy aldı? Fatih Mehmet Maçoğlu yerel seçim sonuçları

31 Mart 2024 Fatih Mehmet Maçoğlu seçim sonuçları gazetevatan seçim sayfasında. Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. İl il, ilçe ilçe seçim sonuçları ve hangi partinin önde olduğu bilgisi ve tüm gelişmeler canlı olarak buradan takip edilecek. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun aldığı oy oranı da merak edilen detaylardan birisi oldu. Peki Kadıköy’de kim önde? İşte anlık yerel seçim sonuçları 2024

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Yerel seçim sonuçlarına göre Kadıköy ilçesinde adayların oy oranları henüz belli olmadı. Gazetevatan seçim sayfasında yer alan anlık verileri takip etmek için TIKLAYIN