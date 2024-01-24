Farzımuhal hastalık nedir, farzımuhal ne demek? TDK’ya göre farzımuhalın anlamı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, Covid-19'dan 20 kat daha ölümcül olduğu iddia edilen X hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, X hastalığına karşı hazırlıklı olmanın önemini vurgulayarak, ülkelerin bu ortak düşmanı ele almak üzere bu mayıs ayına kadar bir pandemi anlaşmasına varmalarını umduğunu ifade etti. Sağlık Bakanı Koca'dan DSÖ'nün uyardığı X hastalığı ile ilgili açıklama; "Farzımuhal Hastalık. DSÖ’nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun. Ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun." İfadeleri kullanınca farzımuhal ile ilgili aramalar arttı. Peki, Farzımuhal hastalık nedir, farzımuhal ne demek?

FARZIMUHAL NEDİR?

Farzımuhal, olmayacak gerçekleşmeyecek bir şeyi sanki olacakmış gibi varsaymak anlamına gelir. Tutalım ki, varsayalım ki anlamlarında kullanılır.

TDK'YE GÖRE FARZIMUHAL NE ANLAMA GELİR?

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TDK'ye göre farzımuhal kelimesi, "olmayacak, gerçekleşmeyecek bir şeyi olacakmış, gerçekleşecekmiş gibi düşünerek, sayarak." anlamına geliyor.