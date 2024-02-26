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Fahiş hesap çıkartıp, senet imzalatan mekan sahiplerine operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde müşterilere fahiş hesap çıkartıp, ödemeyenlere senet imzalatan eğlence mekanı sahiplerine yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

26.02.2024 - 15:55 |
Fahiş hesap çıkartıp, senet imzalatan mekan sahiplerine operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki eğlence mekanlarında fahiş fiyat uygulandığını, içkili müşterilere yüksek hesap çıkarıldığını, parayı ödeyemeyenlere senet imzalattırılıp, yüksek faiz uygulandığını tespit etti.

Harekete geçen polis, 3 mekana düzenlediği operasyonda, ruhsatsız tabanca, 14 fişek, dürbünlü havalı tüfek, kesici pala, 2 muşta, müşterilere imzalattırılan senetler ve borçlu müşterilerinin isimlerinin yazılı olduğu defter ele geçirdi. Mekan sahiplerinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından V.K. (52), R.Y. (46), E.A. (33), F.K. (47), A.Y. (27), M.K. (49), M.Y. (42) ve Z.Y. (47) adliyeye sevk edildi. 1 şüphelinin de emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma sürüyor.

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