Eyyam-ı Bahur sıcakları nedir, ne zaman başlar ve biter?

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Eyyam-ı Bahur sıcakları nedir, ne zaman başlar ve ne zaman biter soruları, bu sıcak Ağustos aylarında sık sık duyduğumuz sorulardır. Şırnak'ta bulan 50 dereceler ile bu yıl Avrupa'da en yüksek sıcaklığın yaşandığı Türkiye, bir süre daha bu sıcakların etkisinde olacak. Peki Africa sıcakları olarak da bilinen Eyyam-ı Bahur sıcakları nedir, ne zaman başlar ve ne zaman biter?

Eyyam-ı Bahur sıcakları nedir?

Eyyam-ı Bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve bunaltıcı günlerini ifade eden Arapça kökenli bir terimdir. Türkçede "kavurucu sıcaklar" veya "cehennem sıcakları" gibi ifadelerle de anılan bu dönem, özellikle Kuzey yarımkürede Temmuz ve Ağustos aylarında etkisini gösterir.

Eski medeniyetlerde bu sıcak günlerin, Büyük Köpek Takımyıldızı'nda yer alan Sirius (Akyıldız) yıldızıyla ilişkili olduğuna inanılırdı. Antik Yunan ve Roma kültürlerinde bu dönem "dies caniculares" (köpek günleri) olarak adlandırılırdı. Günümüzde de birçok Avrupa dilinde bu terimin izleri görülür (İngilizce: Dog Days, Almanca: Hundstage gibi).

Türkiye'de "eyyam-ı bahur" ifadesi giderek daha az kullanılsa da, bu dönemin yerini "Afrika sıcakları" veya "cehennem sıcakları" gibi tabirler almıştır.

Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman başlar ve biter?

Eyyam-ı Bahur sıcakları, Kuzey yarımkürede Temmuz sonu ile Ağustos ortası arasında yaşanır. Güney yarımkürede ise bu tarihler Ocak ve Mart aylarına denk gelir.

Kesin başlangıç ve bitiş tarihleri, coğrafi konuma ve iklim şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, 2025 yılı için Eyyam-ı Bahur dönemi 3 Temmuz 2025 Perşembe – 11 Ağustos 2025 Pazartesi olarak belirtiliyor.

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Bu dönemde hava sıcaklıkları en yüksek seviyelere ulaşır, nem oranı artar ve özellikle şehirlerde bunaltıcı bir etki oluşur. Bu nedenle, güneşin en dik açıyla geldiği saatlerde dışarıda fazla kalmamak, bol su tüketmek ve gerekli önlemleri almak sağlık açısından önemlidir.

Eyyam-ı Bahur, yaz mevsiminin en zorlu dönemi olarak kabul edilir ve tarih boyunca kültürlerde farklı adlarla anılarak günümüze kadar gelmiştir.