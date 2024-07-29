Türkiye, ağustosun ilk haftasında eyyam-ı bahur döneminde sıcak hava dalgası etkisinde olacak. Peki, Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman başlıyor, eyyam-ı bahur nedir? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne demek?

SALI GÜNÜNE DİKKAT

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “İstanbul’da güzel bir hava var. Esasında rüzgârda esiyor pek bunaltmıyor. Yağış İstanbul’a tekrardan Salı günü gelecek. Sadece Marmara bölgesine gelecek. Ama bugün Doğu Karadeniz’de biraz kuvvetli yağış var. Artvin, Rize, Trabzon civarlılarında. Yarından itibaren o yağışlarda gidiyor, yani salı günü Marmara yağışını bir tarafa bırakırsak 4-5 gün yağış yok.

Sıcaklıklara baktığımız zaman sıcaklıklar biraz düşmeye başladı. 38 derecelerden 32 derecelere düştü. Sadece İstanbul için söylüyorum 30 derecelere kadar düşecek. Yani 2 -3 derece daha düşecek.

Prof. Dr. Şen, “Şimdi gelelim "eyyam-ı bahur” Arapçadan Türkçeye transfer edilmiş bir kelime. Anlamı da sıcak hava dalgası demek. Sıcak hava dalgası geliyor gelmiyor diye konuşmanın anlamı yok bence. Çünkü haziran ve temmuzda biz bu sıcak hava dalgalarını çok gördük yani eyyam-ı bahurları çok gördük. 31 Temmuz - 1 Ağustosta gelecek diyorlar. Ancak havanın hafızası yoktur. Bunlar dikkati çekmek için uzman olmayan kişilerin beyanlarıdır. Bunlara inanmayın. Hatta 31 Temmuz - 1 Ağustosta hava biraz daha serinliyor. Biz sıcak hava dalgalarını haziran ve temmuz ayında yaşadık biz. O sıcak hava dalgaları geride kaldı önümüzdeki günlerde daha serin havalar geliyor. Daha serin havalar derken normallerine dönüyoruz. Dolasıyla eyyam-ı bahuru bir tarafa bırakalım öyle bir şey yok. Ama sıcaklarda düşmeye başladı, yağışlar ise kararsız yağışlar var, örneğin İstanbul’un bir semtine yağıyor bir semtine yağmıyor gibi… Bu yağışları yazın sonuna kadar göreceğiz, Eylül’ün sonuna kadar da bu yaz devam edecek”

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