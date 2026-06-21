GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEyüpsultan'da bir anda alev aldı: Kadın sürücünün panik anları kaydedildi
HaberlerGündem Haberleri Eyüpsultan'da bir anda alev aldı: Kadın sürücünün panik anları kaydedildi

Eyüpsultan'da bir anda alev aldı: Kadın sürücünün panik anları kaydedildi

21.06.2026 - 15:23Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Eyüpsultan'da bir anda alev aldı: Kadın sürücünün panik anları kaydedildi

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir kadın sürücünün park ettiği otomobil bir anda alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürlen sürücünün panik anları kaydedildi.

Yangın, dün saat 19.00 sıralarında Ağaçlı Mahallesi sahilinde park halindeki otomobilde çıktı. İddiaya göre, güzel havayı fırsat bilerek sahile giden kadın sürücünün otomobili, bir süre sonra alev aldı. Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Eyüpsultanda bir anda alev aldı: Kadın sürücünün panik anları kaydedildi

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken otomobil demir yığınına döndü. Aracın alev alev yandığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Güncel Haberler

Esenyurt'ta bankta unutulan cep telefonun alıp uzaklaştı!
#Gündem

Esenyurt'ta bankta unutulan cep telefonun alıp uzaklaştı!

Yozgat'ta tarihi operasyon: 2 bin yıllık lahit bulundu
#Gündem

Yozgat'ta tarihi operasyon: 2 bin yıllık lahit bulundu

HES’ler Mayıs’ta rekor tazeledi! Bakan Bayraktar: Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz
#Ekonomi

HES’ler Mayıs’ta rekor tazeledi! Bakan Bayraktar: Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz