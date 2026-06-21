Eyüpsultan'da bir anda alev aldı: Kadın sürücünün panik anları kaydedildi

Yangın, dün saat 19.00 sıralarında Ağaçlı Mahallesi sahilinde park halindeki otomobilde çıktı. İddiaya göre, güzel havayı fırsat bilerek sahile giden kadın sürücünün otomobili, bir süre sonra alev aldı. Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken otomobil demir yığınına döndü. Aracın alev alev yandığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.