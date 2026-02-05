Eylem hazırlığındaki şüpheliler bomba ve mühimmatla yakalandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
05.02.2026 - 23:56

Kaynak: ORDU (İHA)

Ordu'nun Ünye ilçesinde, bir suç örgütü adına eylem hazırlığında olduğu tespit edilen şüpheliler bomba ve çeşitli mühimmat ile yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu, suç örgütü adına eylem yapmak için şüpheli şahısların şehre geldiği yönünde bilgiye ulaştı. Bunun üzerine 3 Şubat'ta Ünye ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 adet el bombası, uzun namlulu silah ve tabanca ile mühimmatlar, motosiklet ve çeşitli ekipmanlar ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

