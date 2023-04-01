Evlerde kullanılan tuza standart geliyor

Türk Standartları Enstittarafından hazırlanan taslak halindeki standarda göre yemeklik tuz, “ana maddesi sodyum klorür olan, gerektiğinde katkı maddeleri ilavesi ile zenginleştirilebilen ve gıda amaçlı olarak üretilen mamul” olarak tanımlandı. Standarda göre; civa, kurşun, arsenik gibi maddeler belli miktara kadar tuzda bulunabilecek.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; İyotlu ve iyotsuz yemeklik tuzda, kilogram başına 0.1 miligrama kadar civa, 0.5 miligrama kadar kadminyum, 2 miligrama kadar kurşun, 2 miligrama kadar bakır, 0.5 miligrama kadar da arsenik bulunabilecek. Bu maddelerin belirlenen limitlerde olup olmadığı analiz edilecek.

‘Türk Malı’ kriteri

Tuzun ambalaj malzemesi insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde olacak. Paketlerde iyot içeriği, tuzun sınıfı ve tipi bilgileri de yer alacak. Genellikle uzun ömürlü ya da bozulmayan niteliğiyle bilinen tuzun paketlerinde, tavsiye edilen tüketim tarihi zorunlu olacak. Tuz ambalajlarında; üretici, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin unvanı, kısa adı veya tescilli markası yer alacak. Tuz paketlerinde sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalaj üzerine, ‘Türk Malı’ ibaresi konulacak.