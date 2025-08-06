Evinde tasarladığı ürünler hayran bırakıyor: Bilecik'te tasarımcının hedefi ek gelir...

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10 yıl önce kişiye özel bireysel hediyelik eşyalar tasarlayarak başladığını ve bu zamana kadar çevresinden çok olumlu tepkiler aldığını anlatan Fahriye Yel, amacının ev hanımlarına ek gelir sağlayabilecek bir işletme kurup ev ekonomilerine katkıda bulunmak istediğini söyledi.





"Atölyemi büyütüp hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum"



Fahriye Yel, açıklamasında; "Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunuyum. Yaklaşık 15 yıldır tasarım sektöründeyim. Her yüzeye tasarım yapıp şekillendirebiliyorum. 10 yıldır da bireysel olarak hediyelik eşyalar yapmaya başladım. Çevremden çok güzel olumlu tepkiler aldım. Kişilerin mutlu olduklarını görünce işimi daha çok sevip, ürün çeşitlerini genişleterek üretmeye ve çalışmaya devam ettim. Amacım ev hanımlarına ek gelir sağlayabilecek bir işletme kurup ev ekonomilerine katkıda bulunabilmek. İlerleyen zamanlarda atölyemi büyütüp hayallerimi gerçekleştirmek için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğim" dedi.