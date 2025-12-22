Ev İçin yılbaşı hediyeleri: Dekoratif ve kullanışlı fikirler

Haberin Devamı

Yılbaşı yaklaşırken sevdiklerine hediye seçmek zorlayıcı olabiliyor. Özellikle ev hediyeleri hem dekoratif hem de kullanışlı olunca tercih etmek daha kolay hale geliyor. İşte 2.000 TL altı bütçeyle alabileceğiniz bazı fikirler:1. Şık Aydınlatmalar

Ev dekorasyonunda fark yaratan LED lambalar, masaüstü ışıklar veya dekoratif abajurlar, hem estetik hem de kullanışlı hediyeler arasında. Fiyatları genellikle 300 TL’den başlıyor.

2. Dekoratif Mum ve Mumluklar

Hem evin havasını değiştiren hem de uzun süre kullanılabilen mum ve mumluk setleri, bütçe dostu hediyeler arasında. 200-500 TL aralığında kaliteli seçenekler bulunabiliyor.

3. Kişiye Özel Tabak, Kupa ve Bardak Setleri

Evde hem dekoratif hem de günlük kullanım için tercih edilebilecek kişiye özel tabak veya kupa setleri, 100-400 TL civarında bulunabiliyor.

4. Bitki ve Saksı Setleri

Ev bitkileri, hem havasını temizler hem de dekoratif bir dokunuş katar. Küçük ve orta boy saksı setleri 150-600 TL arasında değişiyor.

5. Şık Tekstil Ürünleri

Dekoratif yastıklar, battaniyeler veya masa örtüleri, evde hem sıcak bir atmosfer yaratır hem de kullanışlıdır. Fiyatlar genellikle 200-800 TL arası.

6. Küçük Elektronik Ev Aletleri

Kahve makinesi, mini blender, tost makinesi gibi küçük ev aletleri, hem kullanışlı hem de hediye alırken etkileyici seçeneklerdir. 500-1.800 TL aralığında bulunabiliyor.



7. Duvar Dekorları ve Çerçeveler

Modern duvar tabloları veya kişiye özel çerçeveler, evin havasını değiştirecek hem şık hem de anlamlı hediyelerdir. 150-1.200 TL arası seçenekler mevcut.