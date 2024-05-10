Eurovision nasıl izlenir? 2024 Eurovision Şarkı Yarışması hangi kanalda yayınlanacak?

Eurovision Şarkı Yarışması yarı finalleri 7 ile 9 Mayıs'ta gerçekleştirildi. 37 ülkenin katılacağı yarışma finallerde yirmi altı ülke boy gösterecek. Eurovision 11 Mayıs saat 21:00'de başlayacak.

EUROVİSİON 2024 HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?

Eurovision Türk televizyon kanallarında yayınlanmayacak ancak Eurovision YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak.