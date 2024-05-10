Eurovision nasıl izlenir? 2024 Eurovision Şarkı Yarışması hangi kanalda yayınlanacak?
Eurovision Şarkı Yarışması bu yıl İsveç'in Malmö kentinde gerçekleştiriliyor. Yarı finalleri tamamlanan Eurovision’un finali 11 Mayıs 2024 Cumartesi günü Malmö Arena'da yapılacak. Türkiye ise 12 yıldır Eurovision’a katılmıyor.
10.05.2024 - 17:42 |
Eurovision Şarkı Yarışması yarı finalleri 7 ile 9 Mayıs'ta gerçekleştirildi. 37 ülkenin katılacağı yarışma finallerde yirmi altı ülke boy gösterecek. Eurovision 11 Mayıs saat 21:00'de başlayacak.
EUROVİSİON 2024 HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?
Eurovision Türk televizyon kanallarında yayınlanmayacak ancak Eurovision YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak.