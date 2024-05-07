Eurovision 2024 ne zaman, saat kaçta? Eurovision hangi kanalda yayınlanacak, Eurovision 2024 nereden izlenir?

Eurovision 2024 iki yarı final ardından büyük finalle sevenleri karşısına çıkacak. Bu sene 37 ülkenin katıldığı Eurovision şarkı yarışmasında ilk yarı final 7 Mayıs gecesi düzenleniyor. Peki, Eurovision 2024 nereden izlenir? Eurovision 2024 ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

EUROVİSİON 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2024 Eurovision İsveç Malmö şehrinde düzenlenecek. Yarışma 1. yarın final, 2. yarı final ve finalden oluşacak. İlk yarı final 7 Mayıs günü saat 21:00'de, ikinci yarı final 9 Mayıs günü saat 21:00'de ve final ise 11 Mayıs saat 21:00'de düzenlenecek.

Yarışma canlı olarak Eurıvision'un Youtube kanalından aktarılacak.

Türkiye adına Sertap Erener, birincilik kazandığı şarkısı “Everyway That I Can”i ikinci yarı finalde tekrar seslendirecek.

EUROVİSİON 2024 KATILAN ÜLKE LİSTESİ

Avustralya

Electric Fields / One Milkali (One Blood)

Avusturya

Kaleen / We Will Rave

Azerbaycan

FAHREE feat. Ilkin Dovlatov /Özünlə Apar

Belçika

Mustii / Before the Party's Over

Hırvatistan

Baby Lasagna / Rim Tim Tagi Dim

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Kıbrıs

Silia Kapsis / Liar

Çekya

Aiko / Pedestal

Danimarka

SABA / SAND

Estonya

5MIINUST x Puuluup / (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Finlandiya

Windows95man / No Rules!

Fransa

Slimane / Mon amour

Gürcistan

Nutsa Buzaladze / Firefighter

Almanya

ISAAK / Always On The Run

Yunanistan

Marina Satti / ZARI

İzlanda

Hera Björk / Scared of Heights

İrlanda

Bambie Thug / Doomsday Blue

İsrail

Eden Golan / Hurricane

İtalya

Angelina Mango / La noia

Letonya

Dons / Hollow

Litvanya

Silvester Belt / Luktelk

Lüksemburg

TALI / Fighter

Malta

Sarah Bonnici / Loop

Moldova

Natalia Barbu / In The Middle

Hollanda

Joost Klein / Europapa

Norveç

Gåte / Ulveham

Polonya

LUNA / The Tower

Portekiz

iolanda / Grito

San Marino

MEGARA / 11:11

Sırbistan

TEYA DORA / RAMONDA

Slovenya

Raiven / Veronika

İspanya

Nebulossa / ZORRA

İsveç

Marcus & Martinus / Unforgettable

İsviçre

Nemo / The Code

Ukrayna

alyona alyona & Jerry Heil / Teresa & Maria

Birleşik Krallık

Olly Alexander / Dizzy