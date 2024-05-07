Eurovision 2024 ne zaman, saat kaçta? Eurovision hangi kanalda yayınlanacak, Eurovision 2024 nereden izlenir?
Dünya çapında büyük bir ilgiyle izlenen Eurovision 2024 İsveç Malmö şehrinde düzenleniyor. Bu sene yarı finalde 2003 yılında Türkiye'ye birincilik getiren Sertap Erener'de şampiyonluğu getiren şarkıyı seslendirecek. Peki, Eurovision 2024 ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? Eurovision 2024 nereden izlenir?
Eurovision 2024 iki yarı final ardından büyük finalle sevenleri karşısına çıkacak. Bu sene 37 ülkenin katıldığı Eurovision şarkı yarışmasında ilk yarı final 7 Mayıs gecesi düzenleniyor. Peki, Eurovision 2024 nereden izlenir? Eurovision 2024 ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?
EUROVİSİON 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
2024 Eurovision İsveç Malmö şehrinde düzenlenecek. Yarışma 1. yarın final, 2. yarı final ve finalden oluşacak. İlk yarı final 7 Mayıs günü saat 21:00'de, ikinci yarı final 9 Mayıs günü saat 21:00'de ve final ise 11 Mayıs saat 21:00'de düzenlenecek.
Yarışma canlı olarak Eurıvision'un Youtube kanalından aktarılacak.
Türkiye adına Sertap Erener, birincilik kazandığı şarkısı “Everyway That I Can”i ikinci yarı finalde tekrar seslendirecek.
EUROVİSİON 2024 KATILAN ÜLKE LİSTESİ
Avustralya
Electric Fields / One Milkali (One Blood)
Avusturya
Kaleen / We Will Rave
Azerbaycan
FAHREE feat. Ilkin Dovlatov /Özünlə Apar
Belçika
Mustii / Before the Party's Over
Hırvatistan
Baby Lasagna / Rim Tim Tagi Dim
Kıbrıs
Silia Kapsis / Liar
Çekya
Aiko / Pedestal
Danimarka
SABA / SAND
Estonya
5MIINUST x Puuluup / (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
Finlandiya
Windows95man / No Rules!
Fransa
Slimane / Mon amour
Gürcistan
Nutsa Buzaladze / Firefighter
Almanya
ISAAK / Always On The Run
Yunanistan
Marina Satti / ZARI
İzlanda
Hera Björk / Scared of Heights
İrlanda
Bambie Thug / Doomsday Blue
İsrail
Eden Golan / Hurricane
İtalya
Angelina Mango / La noia
Letonya
Dons / Hollow
Litvanya
Silvester Belt / Luktelk
Lüksemburg
TALI / Fighter
Malta
Sarah Bonnici / Loop
Moldova
Natalia Barbu / In The Middle
Hollanda
Joost Klein / Europapa
Norveç
Gåte / Ulveham
Polonya
LUNA / The Tower
Portekiz
iolanda / Grito
San Marino
MEGARA / 11:11
Sırbistan
TEYA DORA / RAMONDA
Slovenya
Raiven / Veronika
İspanya
Nebulossa / ZORRA
İsveç
Marcus & Martinus / Unforgettable
İsviçre
Nemo / The Code
Ukrayna
alyona alyona & Jerry Heil / Teresa & Maria
Birleşik Krallık
Olly Alexander / Dizzy