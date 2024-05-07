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Eurovision 2024 ne zaman, saat kaçta? Eurovision hangi kanalda yayınlanacak, Eurovision 2024 nereden izlenir?

Dünya çapında büyük bir ilgiyle izlenen Eurovision 2024 İsveç Malmö şehrinde düzenleniyor. Bu sene yarı finalde 2003 yılında Türkiye'ye birincilik getiren Sertap Erener'de şampiyonluğu getiren şarkıyı seslendirecek. Peki, Eurovision 2024 ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? Eurovision 2024 nereden izlenir?

07.05.2024 - 15:49 |
Eurovision 2024 ne zaman, saat kaçta? Eurovision hangi kanalda yayınlanacak, Eurovision 2024 nereden izlenir?

Eurovision 2024 iki yarı final ardından büyük finalle sevenleri karşısına çıkacak. Bu sene 37 ülkenin katıldığı Eurovision şarkı yarışmasında ilk yarı final 7 Mayıs gecesi düzenleniyor. Peki, Eurovision 2024 nereden izlenir? Eurovision 2024 ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

EUROVİSİON 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2024 Eurovision İsveç Malmö şehrinde düzenlenecek. Yarışma 1. yarın final, 2. yarı final ve finalden oluşacak. İlk yarı final 7 Mayıs günü saat 21:00'de, ikinci yarı final 9 Mayıs günü saat 21:00'de ve final ise 11 Mayıs saat 21:00'de düzenlenecek.

Yarışma canlı olarak Eurıvision'un Youtube kanalından aktarılacak.

Türkiye adına Sertap Erener, birincilik kazandığı şarkısı “Everyway That I Can”i ikinci yarı finalde tekrar seslendirecek. 

EUROVİSİON 2024 KATILAN ÜLKE LİSTESİ

Avustralya
Electric Fields / One Milkali (One Blood)

Avusturya
Kaleen / We Will Rave

Azerbaycan
FAHREE feat. Ilkin Dovlatov /Özünlə Apar

Belçika
Mustii / Before the Party's Over

Hırvatistan
Baby Lasagna / Rim Tim Tagi Dim

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Kıbrıs
Silia Kapsis / Liar

Çekya
Aiko / Pedestal

Danimarka
SABA / SAND

Estonya
5MIINUST x Puuluup / (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Finlandiya
Windows95man / No Rules!

Fransa
Slimane / Mon amour

Gürcistan
Nutsa Buzaladze / Firefighter

Almanya
ISAAK / Always On The Run

Yunanistan
Marina Satti / ZARI

İzlanda
Hera Björk / Scared of Heights

İrlanda
Bambie Thug / Doomsday Blue

İsrail
Eden Golan / Hurricane

İtalya
Angelina Mango / La noia

Letonya
Dons / Hollow

Litvanya
Silvester Belt / Luktelk

Lüksemburg
TALI / Fighter

Malta
Sarah Bonnici / Loop

Moldova
Natalia Barbu / In The Middle

Hollanda
Joost Klein / Europapa

Norveç
Gåte / Ulveham

Polonya
LUNA / The Tower

Portekiz
iolanda / Grito

San Marino
MEGARA / 11:11

Sırbistan
TEYA DORA / RAMONDA

Slovenya
Raiven / Veronika

İspanya
Nebulossa / ZORRA

İsveç
Marcus & Martinus / Unforgettable

İsviçre
Nemo / The Code

Ukrayna
alyona alyona & Jerry Heil / Teresa & Maria

Birleşik Krallık
Olly Alexander / Dizzy

 

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