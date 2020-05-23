Ettehiyyatü duası nerelerde okunur? Ettehiyyatü duası Türkçe anlamı ve okunuşu...

Haberin Devamı

İslam dininin fazlarından biri olan 5 vakit namaz kılan her vatandaşın bir ayet olmasa da Ettehiyyatü duasını ezbere bilmelidir. Hadis kaynaklarında faziletlerinden de bahsedilen Ettehiyyatü duası 5 vakit namazın ilk ve son oturuşlarında okunur. Namaza yeni başlayanlar tarafından merak edilen Ettehiyyatü duası anlamı ve okunuşu…

ETTEHİYYATÜ DUASI OKUNUŞU

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

ETTEHİYYATÜ (TAHİYYAT) DUASI ANLAMI

Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm,

rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun. Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür.

ETTEHİYYATÜ DUASI FAZİLETLERİ

Peygamber Efendimiz (s.a.v) "Ettehiyattü duasını" Kur'an'dan bir sûre öğretir gibi ashabına öğretmiştir. (İbn Mâce, "İ?ametü'?-?alât", 24).

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v); "Her iki rekâtta oturduğunuz zaman; "et-tehıyyâtü lillâhhi... deyin" (Müslim, Salât, 24; Ebû Dâvud, Salât, 122) buyurmuştur.

ETTEHİYYATÜ DUASI NEREDE OKUNUR?

Tahiyyat duası, namazın ilk ve son oturuşlarında okunmaktadır. İki rekâtlı namazların ikinci rekâtında, üç rekât kılınan namazların ikinci ve üçüncü rekâtındaki oturuşlarda okunmalıdır. 4 rekâtlı namazların ikinci ve 4. rekâtındaki oturuşlarında okunur.