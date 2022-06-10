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GündemEt işleme tesisinde skandal görüntüler! İnsanlara yedireceklerdi, 3 ton eti yerlerden topladılar...
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Et işleme tesisinde skandal görüntüler! İnsanlara yedireceklerdi, 3 ton eti yerlerden topladılar...

Bursa'da hijyen kurallarına hiçe sayarak et ve et ürünlerini depolayan bir işletmeye 51 bin 200 lira cezai işlem uygulandı. Osmangazi Belediyesi Zabıta ekiplerinin yerlerden topladığı yaklaşık 3 ton et ve et ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu.

10.06.2022 - 10:58 |
Et işleme tesisinde skandal görüntüler! İnsanlara yedireceklerdi, 3 ton eti yerlerden topladılar...
Et işleme tesisine şok baskın! Görüntüler 'pes' dedirtti
Et işleme tesisine şok baskın! Görüntüler 'pes' dedirtti
Et işleme tesisine şok baskın! Görüntüler 'pes' dedirtti
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Bursa'da soğuk hava deposu olarak kullanılan tesise zabıta ekiplerinin yaptığı baskın sonucu tesisin et işleme ruhsatı olmadığı belirlendi. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı tesiste kurallara uygun olmadan işlenmiş ve depolanmış 3 ton et ve et ürünlerine el konuldu.

Ekiplerin uygunsuz koşullarda işlenen ve saklanan etleri almasını engellemek isteyen kadın çalışan ise zabıta ve bakanlık ekipleriyle uzun süre pazarlık ettiği anlar saniye saniye kaydedildi. İşyeri çalışanının zabıta ve gıda ekiplerini ikna çabaları boşa çıkarken, bakanlık ekipleri kendilerine direnen kadın için polis ekiplerinden yardım istedi.

Et işleme tesisinde skandal görüntüler İnsanlara yedireceklerdi, 3 ton eti yerlerden topladılar...

Polis ekiplerinin gelmesiyle deponun kilidini açan çalışanlar, tutanak tutan memurlara dakikalarca dil döktü. Ekipler el konulan et ve et ürünlerini temizlik personeli yardımıyla araca yükleyerek imha edilmek üzere Osmangazi Belediyesinin imha şantiyesine gönderildi.

Et işleme tesisinde skandal görüntüler İnsanlara yedireceklerdi, 3 ton eti yerlerden topladılar...

Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişlerince işyeri sahibine, Kayıt Belgesi olmadığı için 6 bin, işleme onayı olmadığı için 30 bin, hijyen kurallarına uyulmadığı için 15 bin 200 lira olmak üzere toplamda 51 bin 200 lira cezai işlem uygulandı. Osmangazi Belediyesi Zabıta ekiplerinin hazırlamış olduğu tutanakla iş yerinin uygunsuz çalışması tespit edildiğinden iş yeri ruhsatının iptal edileceği öğrenildi.

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