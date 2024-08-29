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Eşyaları sokağa attı oturduğu evi ateşe verdi

Kayseri'de Ramazan Ç., 8 katlı binanın 2'nci katındaki evi ateşe vererek, eşyaları sokağa attı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evi ateşe veren Ramazan Ç. gözaltına alındı.

29.08.2024 - 01:23 | | Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)
Eşyaları sokağa attı oturduğu evi ateşe verdi

Olay, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarındaki 8 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Ramazan Ç. iddiaya göre, girdiği bunalım sonucu evi ateşe vererek, bazı eşyaları sokağa attı. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışma yapmasına bir süre engel olmaya çalışan Ramazan Ç., ekiplerin çabası sonrası ikna edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Evi ateşe veren Ramazan Ç. ise gözaltına alındı.

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