Esra Yıldız Kahraman kimdir? Milli Boksör Esra Yıldız Kahraman nereli, kaç yaşında? Paris Olimpiyatları’nda yarışan Esra Yıldız Kahraman’ın başarıları!

Esra Yıldız Kahraman kimdir? Sorusu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda gösterdiği başarılarla merak edildiğinden sorgulanan sorulardan biri oldu. Malili Marine Fatoumatta Colette Camara'yı 5-0 yenerek bir üst tura yükselmeyi başaran boksör Esra Yıldız Kahraman bugün de yarışacak. Peki Esra Yıldız Kahraman kimdir, nereli, kaç yaşında? Olimpiyat sporcusu Esra Yıldız Kahraman ödülleri ve başarıları…

ESRA YILDIZ KAHRAMAN KİMDİR?

Esra Yıldız Kahraman, 4 Temmuz 1997 tarihinde doğmuş, Türkiye'nin önde gelen boksörlerinden biridir. Nevşehir'de doğan Esra, genç yaşlarda boks sporuna ilgi duymuş ve bu alanda önemli başarılar elde etmiştir. Fenerbahçe SK'nın sporcusu olarak kariyerine devam etmekte olan Esra, ulusal ve uluslararası arenalarda adını duyurmuştur. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılarak Türkiye'yi temsil eden ilk kadın boksörlerden biri olmuştur. Hem amatör hem de profesyonel müsabakalarda gösterdiği performansla dikkat çekmektedir. Ayrıca birçok Türkiye Şampiyonluğu ve uluslararası dereceleri bulunmaktadır.

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ESRA YILDIZ KAHRAMAN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Nevşehir doğumlu olan Esra Yıldız Kahraman, 26 yaşındadır.

ESRA YILDIZ KAHRAMAN BAŞARILARI

Esra Yıldız, çeşitli kategorilerde birçok Türkiye Şampiyonluğu, Avrupa ve dünya çapında dereceler elde etmiştir. 2012'de Yıldız Kadınlar Avrupa 1.'liği, 2014'te Gençler Dünya 2.'liği, ve 2019'da Büyükler Balkan 1.'liği gibi önemli başarıları bulunmaktadır. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da Türkiye'yi temsil ederek 5. olmuştur.

ESRA YILDIZ KAHRAMAN EVLİ Mİ, EŞİ KİMDİR?

Esra Yıldız ile Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi Harun Kahraman ile evlidir.