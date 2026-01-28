GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEskişehirliler dikkat! Açıklama geldi: Seferler iptal edildi
HaberlerGündem Haberleri Eskişehirliler dikkat! Açıklama geldi: Seferler iptal edildi

Eskişehirliler dikkat! Açıklama geldi: Seferler iptal edildi

28.01.2026 - 09:44Güncellenme Tarihi:
Eskişehirliler dikkat! Açıklama geldi: Seferler iptal edildi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, OGÜ–SSK tramvay hattında 29 Ocak 2026 gecesi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gece seferlerinin geçici olarak durdurulacağını duyurdu; yetkililer yolcuları alternatif ulaşım planları yapmaları konusunda uyardı.

Haberin Devamı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, EsTram hattıyla ilgili önemli bir duyuru yaptı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle OGÜ–SSK tramvay hattında gece seferleri geçici olarak durdurulacak.

Duyuruda, çalışmaların 29 Ocak 2026 Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece gerçekleştirileceği belirtildi. Bu tarihte söz konusu hatta gece tramvay seferleri yapılmayacak. Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamamaları için alternatif ulaşım planlarını önceden yapmaları konusunda uyarıda bulundu.

İLGİLİ HABER

Eskişehir'de merak edilen soru yanıt buldu: Tepebaşı Kavşağı kapalı kalıyor!
Eskişehir'de merak edilen soru yanıt buldu: Tepebaşı Kavşağı kapalı kalıyor!

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bakım ve onarım faaliyetlerinin ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla yapıldığını vurgulayarak, vatandaşların anlayışı için teşekkür etti.

Güncel Haberler

Sona gelindi: Kahramanmaraş'ta açılışı bekleniyor
#Gündem

Sona gelindi: Kahramanmaraş'ta açılışı bekleniyor

Doğada toplaması yasak, bahçesinde servet değerinde: Kilosu altınla yarışıyor! Aydın'da üreticiler tarlalarına ekmeye başladı
#Ekonomi

Doğada toplaması yasak, bahçesinde servet değerinde: Kilosu altınla yarışıyor! Aydın'da üreticiler tarlalarına ekmeye başladı

Pastanede mide bulandıran görüntüler!
#Gündem

Pastanede mide bulandıran görüntüler!