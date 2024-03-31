Eskişehir yerel seçim sonuçları 2024: Eskişehir'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Eskişehir'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
31 Mart 2024 yerel seçimleri bugün yapıldı. Mahalli İdareler seçimleri için milyonlarca seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını bitirdiği saat 21:00'dan itibaren sonuçlar aktarılmaya başlandı. Sonuçları en çok merak edilen illerin başında Eskişehir geldi. Eskişehir yerel seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar akşamı belli olmaya başladı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının aldıkları oy oranları merak edildi. Eskişehir'de yaşayan ve oy kullanan vatandaşar hangi adayın önde olduğunu haberimizden öğreniyor. İşte 31 Mart 2024 Eskişehir yerel seçim sonuçları ve adayların aldıkları oy oranları...
Eskişehir yerel seçim sonuçları aktarılmaya başlandı. Seçmenlerin sandık başına giderek oy kullandığı Eskişehir'de adayların aldıkları oy oranları da netleşmeye başladı. Eskişehir büyükşehir belediye başkanlığı ve Eskişehir ilçe seçim sonuçları için oy verme işlemi bittikten sonra sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasaklarını bitirmesiyle birlikte Eskişehirli vatandaşlar adayları için ekran başına geçti. Peki Eskişehir'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Eskişehir'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırdığı saat 21:00'dan itibaren canlı yayında ekrana gelecek Eskişehir 2024 yerel seçim sonuçları,gazetavatan seçim sayfasından takip edilebilecek. CHP, AK Parti, İYİ Parti, DEM Parti gibi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları da canlı olarak ekranda olacak.
Eskişehir'de hangi aday yüzde kaç oy aldı sorusu da anbean sayfamızda olacak. Eskişehirli vatandaşlar, 2024 Eskişehir seçim sonuçlarını BURADAN takip edebiliyor. İç Anadolu Bölgesi'nin önemli illerinden olan ve uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan Eskişehir 2024 seçim sonuçlarında hangi partiye geçti? Cevabı 31 Mart akşamı belli olacak.
ESKİŞEHİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesini 285.687 alınan oy ve %52.30 oy oranı ile CHP adayı YILMAZ BÜYÜKERŞEN kazanmıştır.
ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024
Ayşe Ünlüce
Çelik Erimez
Dursun Alkan
Enes Aktürk
Erol Çoban
Fahri Gürgenburan
Fesih Bingöl
Fevzi Öner
Hüseyin Öge
İbrahim Çelik
İdris Nebi Hatipoğlu
İzzettin Altun
Kadir Çalışıcı
Kasım Karakaş
M. Zülfikar Fırat
Melih Aydın
Oğuz Beki
Semra Günaydın
Salih Eskici
Raif Eşkinat
Özge Altay Dede
Eskişehir'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
Eskişehir'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre adayların aldıkları oy oranları için TIKLAYINIZ
Eskişehir Seçim Sonuçları
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Sarıcakaya Seçim Sonuçları
Çifteler Seçim Sonuçları
DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?
Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;
T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.
Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.