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Eskişehir Seçim Sonuçları, 31 Mart 2024 Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde oy sayımına geçildi. Eskişehir seçim sonuçları belli oluyor. İşte yirmi bir adayın yarıştığı Eskişehir'de ilk sonuçlar ve partilerin oy oranları…

31.03.2024 - 19:41 |
Eskişehir Seçim Sonuçları, 31 Mart 2024 Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları

Eskişehir, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi. Eskişehir'de seçim sonuçları, açılan sandıkların sayısına göre güncelleniyor. Eskişehir ili ve ilçelerinin seçim sonuçlarını, partilerin oy dağılımını detaylı olarak gazetevatan.com ‘dan anbean canlı olarak takip edebilirsiniz.

İŞTE ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI

SARICAKAYA Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları

MİHALGAZİ Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları

TEPEBAŞI Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları

İNÖNÜ Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları

ODUNPAZARI Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları

ALPU Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları

MİHALIÇÇIK Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları

BEYLİKOVA Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları

MAHMUDİYE Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları

SEYİTGAZİ Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları

SİVRİHİSAR Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları

GÜNYÜZÜ Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları

ÇİFTELER Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları

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HAN Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları

 

 

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