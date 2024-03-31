Eskişehir Seçim Sonuçları, 31 Mart 2024 Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde oy sayımına geçildi. Eskişehir seçim sonuçları belli oluyor. İşte yirmi bir adayın yarıştığı Eskişehir'de ilk sonuçlar ve partilerin oy oranları…
Eskişehir, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi. Eskişehir'de seçim sonuçları, açılan sandıkların sayısına göre güncelleniyor. Eskişehir ili ve ilçelerinin seçim sonuçlarını, partilerin oy dağılımını detaylı olarak gazetevatan.com ‘dan anbean canlı olarak takip edebilirsiniz.
İŞTE ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI
SARICAKAYA Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
MİHALGAZİ Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
TEPEBAŞI Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
İNÖNÜ Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ODUNPAZARI Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ALPU Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
MİHALIÇÇIK Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
BEYLİKOVA Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
MAHMUDİYE Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
SEYİTGAZİ Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
SİVRİHİSAR Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
GÜNYÜZÜ Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ÇİFTELER Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
HAN Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları