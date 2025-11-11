Eskişehir-Kütahya kara yolunda trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Eskişehir-Kütahya kara yolu, Fuar Kavşağı'nda, A.K idaresindeki 43 AK 852 plakalı kamyon, C.E idaresindeki 26 ANN 567 plakalı otomobille çarptı.

Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan otomobildeki sürücü ile yolcular N.E, B.D ve E.G, araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda çıkarılan 4 yaralı, kentteki hastanelere götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.