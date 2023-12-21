Eski sevgilisini pompalı tüfekle katletti, istenen ceza belli oldu!

Olay, 13 Eylül'de saat 22.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine gittiği sırada arkasından gelen eski sevgilisi Gökhan Çatbaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Çoban, pompalı tüfekle açılan ateşle yere yığılırken, Çatbaş kaçtı. Çoban hayatını kaybetti, kaçan şüpheli Nevşehir'in Avanos ilçesi girişinde yakalayıp, tutuklandı. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü'nü kazanan, üniversite eğitimi için restoranda garsonluk yapıp, harçlık biriktirdiği belirtilen Çoban, memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde toprağa verildi. Gökhan Çatbaş hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, sanık Çatbaş, SEGBİS aracılığı ile katıldı. Edanur'un annesi Tuğba, babası Akın Çoban ile avukatları ise salonda hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu. Davayı Kayseri Baro Başkanı Ali Köse ve bazı kadın derneklerinin avukatları da takip etti. Edanur ile geçen yıl haziran ayında tanıştıklarını söyleyen sanık Çatbaş, "1,5 sevgili kaldık sonra ayrılmıştık. 2023 Temmuz'da da yüzük takmıştık. Aldatma gibi olayları oldu. İntihar etmek için tüfek almıştım. O gün gördüm, yanına gittim, 1-2 dakika kadar konuştuk. Öncesinde bira içmiştim, alkollüydüm. Tartışmaya başladık. Tüfeğin olduğu çantayı birkaç metre geride bırakmıştım. Tartışma olunca önce havaya doğru ateş ettim" dedi.

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'TÜFEĞİ 2 GÜN ÖNCE TEMİN ETTİM'

Nereye ateş ettiğini hatırlamadığını da öne süren Çatbaş, "Biri bağırınca arabaya bindim. Ankara tabelasını gördüm oraya sürdüm, oradan da Nevşehir tarafına döndüm. Avanos'a girdim bir caminin önünde durup abdest alıp, namaz kıldım. Çıktığımda aracın yanında polis vardı, teslim oldum. Suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum. Olay günü, 'Senden adam olmaz, aç it' dedi. Tüfeği olaydan 2 gün önce temin etmiştim. Ateş ederken 'öl lan' demedim" diye konuştu.

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Pişman olduğunu söyleyen Çatbaş, "Annem, 'Kilo verdin, sigaraya geri başladın, psikiyatriye git' dedi. Halamlar da aynısını dedi. Polislik sınavına girecektim o nedenle psikiyatriye gitmedim. Psikolojik ya da nörolojik olarak tedavi görmedim. Planlama yok. Olayı planlasaydım, arama geçmişini silerdim. Kuzenime 'Ölürsem formam ile gömün' dedim. Şiddet yanlısı değilim, tahliyemi istiyorum" dedi.

'KRAVAT TAKIP, HUZURUNUZA GELMİŞ'

Baba Akın Çoban ise "Kızım, Tokat Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü'nü kazanmıştı. Olay olmasaydı, pazartesi günü oraya gidecektik. Şikayetçiyim. Kadınla konuşmaya giden pompalı ile değil, çiçekle gider. Katil bilerek av tüfeği almış. 'Kendimi öldürmek istedim. Kafam üstünde değil' diyor ama araba ile Avanos'a kadar gidiyor. Bana olaydan aylar önce mesaj attı. İnsan, kız babasına o mesajları nasıl atar? Şimdi de kravat takıp, huzurunuza gelmiş. Ben de kravat taktım. Kesin sonuç almak için pompalı almış. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

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'O ELLER İLE NASIL YEMEK YİYORSUN'

Anne Tuğba Çoban da "Kızım çok onurlu ve gururlu kızdı. Kızım okusun diye bulaşıkçılık yaptım. İlk kez çalışmaya başlamıştı. 'Okulun yükünü sadece babama yükleyemem' dedi. Yakın diye o restoranda işe başlamıştı. Sen katilsin, o eller ile nasıl yemek yiyorsun? 7 kere, 8 kere, 10 kere müebbet hapis cezası almasını istiyorum. Çıkınca bir Eda'nın daha ölmesini istemiyorum. Kızıma sütüm helal olsun. 81 milyon beni teselli etmedi" dedi.

Duruşma savcısı mütalaasının hazır olduğunu söyleyerek, sanık Çatbaş'ın, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Mahkeme heyeti, Çatbaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, sanık avukatının esasa ilişkin savunması için de duruşmayı erteledi. Öte yandan dün güvenlik gerekçesiyle 2 kişinin duruşma öncesi mahkeme heyeti tarafından 'tanık' sıfatı ile dinlendiği öğrenildi. (DHA)