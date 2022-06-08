Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Tarhan Erdem hayatını kaybetti

Siyasetçi, araştırmacı, yazar Tarhan Erdem, Bodrum’da 2 gün önce kalp rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastaneye götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınanErdem, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. CHP'den 16. dönem İstanbul milletvekili olarak TBMM'ye giren, 1977 yılında kısa bir süre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevinde de bulunan Tarhan Erdem, 1999-2000 yıllarında da CHP Genel Sekreterliği görevinde bulundu. İki çocuk babası Tarhan Erdem’in cenazenin yarın sabah İstanbul’a getirilerek toprağa verileceği öğrenildi.

TARHAN ERDEM KİMDİR?

1933 yılında Bartın, Kurucaşile'de doğdu. 1959 yılında İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu. 1959-1995 yılları arasında Türkiye Şeker Fabrikaları, Millî Savunma Bakanlığı Altyapı Tesisleri, Şişecam topluluğuna bağlı Cam Elyaf Sanayi A.Ş., Doğan Holding gibi farklı kurum ve kuruluşlarda proje ve kontrol mühendisliği, genel müdürlük ve genel koordinatörlük gibi görevlerde bulunduktan sonra 1987 yılında KONDA Araştırma ve Danışmanlık şirketini kurdu.

Farklı dönemlerde Milliyet ve Radikal gazetelerinde köşe yazıları yazdı. Radikal gazetesinin yayımına son verilmesinin ardından köşe yazılarına T24 haber sitesinde devam etti.

1953 yılında CHP'ye kaydoldu. Belde yöneticiliğinden, partinin genel sekreterliğine kadar hemen hemen bütün kademelerde çalıştı. Öğrenci dernekleri ve meslek odalarında yönetim kurulu üyeliği ve Türk Devrim Ocakları Genel Başkanlığı görevinde bulundu.

1977 yılında İstanbul milletvekili seçildi. 1977 Haziran ayında güvenoyu alamayan Ecevit hükûmetinde Sanayi ve Teknoloji bakanlığı yaptı.

ANAP İzmir eski milletvekili ve TBMM Başkanlarından İsmet Kaya Erdem'in de kardeşi olan Tarhan Erdem evli ve 2 çocuk babasıydı.