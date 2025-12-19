Eski milli basketbolcu İzmir'de balkondan düşerek can verdi! İntihar şüphesi üzerinde duruluyor

Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesi Donanmacı Mahallesi 1743 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski milli basketbolcu ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Kemal Baksi, henüz belirlenemeyen bir nedenle ikamet ettiği apartmanın 4’üncü katındaki dairesinin balkonundan beton zemine düştü. Baksi’nin düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralandığı belirlenen Baksi’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla hızlı bir şekilde İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Baksi, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Baksi’nin ölüm haberi, spor camiası ve yakınlarını yasa boğdu.

İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Baksi’nin balkondan düşme nedeninin henüz netleşmediği öğrenilirken, polis ekiplerinin intihar ihtimali üzerinde durduğu belirtildi. Baksi’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.