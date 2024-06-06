Eski İYİ Parti ilçe başkanına silahlı saldırıda 8 sanığa 20'şer yıl hapis istemi!

Eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, bu yıl 31 Ocak'ta Side Mahallesi'ndeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Jandarma, bölgede ve güzergahlarda güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 14 saatlik çalışma sonucunda olayda kullanılan araç tespit edildi. Yapılan operasyonda Kemer ilçesinde yakalanan araç sürücüsü Ergün Göreayı (24) tutuklandı. Araştırmalarını sürdüren ekipler, 8 Şubat'ta silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Selahattin Oğuz (47) ve yardım eden Remzi Ulu'yu da (39) yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Selahattin Oğuz, sevk edildiği sulh ceza hakimi tarafından tutuklanırken, Remzi Ulu adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yaralanan Hüseyin Ergen'i 9 Şubat'ta sosyal medya uygulaması üzerinden arayan ve Selahattin Oğuz'un akrabası olduğunu öne süren bir kişi, olayı otel sahibi Yahya Kurt ve eşi Ayşen Kurt'un para karşılığı yaptırdığını söyleyip, aynı uygulama üzerinden video ve fotoğraf gönderdi. Adı tespit edilemeyen kişi, olayı planlayan Ahmet Çelik'in (41) Kemer ilçesinde jandarmaya teslim olacağını ve video ile diğer belgeleri teslim edeceğini söyledi. Aynı gün Ahmet Çelik, Kemer'e bağlı Beldibi Jandarma Karakolu'na giderek teslim oldu. Manavgat'ta jandarmaya ifade veren şüpheli Ahmet Çelik, azmettiricinin Yahya Kurt olduğunu iddia etti.

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OTEL SAHİBİNE EVİNDE GÖZALTI

Hüseyin Ergen'in öldürülmesi için Yahya Kurt'un kendisine para teklif ettiğini, bu sırada yanında Yusuf Akbaş (31) ve Furkan Enes Derinçay'ın da (29) bulunduğunu öne süren Ahmet Çelik, kendisinin bu olay için önce 20 milyon lira, sonra da 10 milyon lira istediğini iddia etti. Ahmet Çelik, Selahattin Oğuz'a silahlı saldırıyı gerçekleştirmesi için talimat verdiğini, saldırının ardından görüştüğü Yahya Kurt'un parayı çok bulup, kendisine 3 milyon lira teklif ettiğini anlattı. Ahmet Çelik, Yahya Kurt ile para konusunda anlaşmazlık yaşadıktan sonra karakola teslim olduğunu söyledi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma ekipleri Ahmet Çelik'in görüşmede yanında bulunan Yusuf Akbaş ve Furkan Enes Derinçay'ı yakalarken, otel sahibi Yahya Kurt'u da evine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık raporları alınarak adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Ahmet Çelik, Yusuf Akbaş, Furkan Enes Derinçay ve Yahya Kurt, sevk edildikleri hakimlik tarafından 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

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Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, olay tarihinde İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Ayşen Kurt da daha sonraki tarihlerde ifade verdi. Ayşen Kurt adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer yandan Ayşen Kurt, geçen şubatta İYİ Parti GİK üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp hazırlanan iddianame, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, olayın meydana geliş şekli şöyle anlatıldı:

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"Olay tarihinde Hüseyin Ergen, otomobilinde eşini beklediği sırada Selahattin Oğuz aracın yarı açık vaziyette olan camından silahını doğrulttu. Yaklaşık 4 kez tetiğe bastı ancak silah tutukluk yapıp ateş almadı. Bu sırada Hüseyin Ergen panikle araçtan inip kaçmaya çalıştı. Şüphelinin silahla Hüseyin Ergen'in arkasından ateş ettiği mermilerden birkaçı çevrede bulunan araçlara isabet etti. Hüseyin Ergen de sol ayak bileği ve sol tarafından yaralandı. Hüseyin Ergen'in konutunun olduğu site içerisine kaçmasının ardından şüpheli Selahattin Oğuz panik yaparak kendisini 200 metre ileride bekleyen Ergün Göreayı'nın kullandığı otomobile binip kaçtı."

ÖLDÜRÜLMESİ TALİMATINI VERDİ

Şüpheliler Remzi Ulu, Selahattin Oğuz ve Ergün Göreayı'nın 2 defa olay yerine gelerek keşif yaptığı anlatılan iddianamede, Selahattin Oğuz'un ifadesinde daha önceden Hüseyin Ergen'le trafikte tartıştıklarını öne sürüp olayı gerçekleştirdiğini söylediği aktarıldı. Selahattin Oğuz'un anlattıklarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilen iddianamede, Kemer'de teslim olan Ahmet Çelik'in azmettirici Yahya Kurt'la yaptığı görüşmeye yer verildi. O dönem İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı olan Hüseyin Ergen'in sosyal medyada Yahya Kurt'un eşi Ayşen Kurt'la ilgili paylaşım yaptığı, bunun sonrasında Yahya Kurt'un Ahmet Çelik'le görüşüp, Ergen'in öldürülmesi talimatını verdiği anlatıldı. Yahya Kurt'un ise alınan ifadesinde kimseye talimat vermediğini, Ahmet Çelik'in kendisine gelerek 'Namusunu kurtardım' deyip, para istediği belirtildi. Şüpheli Ayşen Kurt'un ise olaylardan haberdar olmadığını anlattığı iddianamede yer aldı.

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'BİR İŞİ BECEREMEDİNİZ'

İddianamede, Yahya Kurt ve Ahmet Çelik'in olaydan sonra 3 Şubat'ta Antalya'da bir evde yaptıkları görüşmeler sırasında bulundukları yerde ses ve görüntü kaydeden kameralar olduğu aktarılarak, Ahmet Çelik'in 'Birinci grup beceremediği için ikinci gruba verdim işi' dediği, Yahya Kurt'un ise 'Bir işi beceremediniz' karşılığını verdiği, bunun üzerine Ahmet Çelik'in 'Bana 10 bin verecektin, ben de adama verecektim' dediği, Yahya Kurt'un ise 'Kasamda o kadar para yok. Şirketimin hesaplarından çekersem devlet kontrol eder' söylemlerine yer verildi. İddianamede, kamera kayıtlarından görüşme sırasında Yahya Kurt'un 'Yengen affetti' sözlerinin de yer aldığı kaydedildi.

ERGEN'İN BİLGİLERİNİ İÇEREN DOSYA VERDİ

İddianamenin devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Şikayetçi Hüseyin Ergen'in Ayşen Kurt'u hedef alan sosyal medya paylaşımıyla ilgili şüpheli Yahya Kurt'un suç tarihinden önce Ahmet Çelik'i arayıp birden fazla yüz yüze görüşme gerçekleştirdiği, öldürülmesi hususunda Ahmet Çelik'e Hüseyin Ergen'in bilgilerini içeren dosya arasında mevcut kağıdı vererek gereğinin yapılması hususunda talimat verip ayrıca önden bir miktar para da vererek şüpheli Ahmet Çelik'i azmettirip üzerine atılı suçu işlediği, şüpheli Ayşen Kurt'un da atılı suçu Yahya Kurt'la iştirak iradesiyle hareket ederek işlediği, şüpheli Ahmet Çelik'in Yahya Kurt'tan aldığı talimat üzerinde Selahattin Oğuz'u yönlendirerek suça konu olan eylemin gerçekleştirilmesinde araç olarak kullandığı anlaşılmıştır."

İddianamede tutuklu sanıklar Ergün Göreayı, Selahattin Oğuz, Ahmet Çelik, Yusuf Akbaş, Furkan Enes Derinçay ve Yahya Kurt ile tutuksuz sanıklar Ayşen Kurt ve Remzi Ulu hakkında 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle toplam 160 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca Selahattin Oğuz'un 'Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' suçundan da cezalandırılması talep edildi.