Eski başkandan 1,5 milyon TL'lik maaş ihtarnamesi

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu’nda haziran ayında seçimli genel kurul yapıldı. 800 delegenin oy kullandığı seçimi Hüseyin Taklacı, eski başkan Ali Rıza Ercan'a karşı 52 oy farkla kazandı. Eski başkan Ercan, yönetimi devrettikten sonra federasyona 1 milyon 444 bin 400 liralık maaş alacağı olduğu gerekçesiyle noter aracılığıyla ihtarname ve daha sonra icra yoluyla ödeme emri gönderdi. Ercan, ihtarnamede 2005 yılında yürürlüğe giren '5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun ilgili maddesine göre alması gereken maaş ve ücretlerin tam olarak ödenmemiş olduğunu belirterek, "Alacağım olan 1 milyon 444 bin 400 liranın 30 gün içerisinde gecikme faizleri ile birlikte hesabına yatırılmasını ihtaren bildiririm. Aksi halde aleyhinize yasal yollara müracaat edeceğimi bildiririm" diye konuştu.

'BÖYLE BİR PARA FEDERASYONUMUZDA YOK'

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Hüseyin Taklacı, seçimi kazandıktan sonra eski başkan tarafından gönderilen ihtarla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Seçimi kazanıp başkanlık koltuğuna oturduğumuz cuma günü federasyonun 700 bin lira borcu olduğunu gördük. Daha sonra pazartesi günü de bize eski başkan tarafından 2 milyon 100 bin liralık alacak ihtarı geldi. İhtarda eski başkan bu borcun 650 bin lirasını aldığını ve 1 milyon 444 bin lira maaş alacağı olduğunu bildiriyor. Geçmiş yönetim kararlarında başkana yetki verilmiş ve başkan kendi maaşını belirleyecek durumdaydı. Eski başkan, Ticaret Bakanlığı yönetmeliklerine göre 'federasyon başkanı 7 asgari ücret tutarında maaş alabilir' maddesi gereği bizden bu parayı icra yoluyla talep etti. Böyle bir para bizim federasyonumuzda zaten yok. Biz burada görev mi yapacağız ya da eski başkana borç mu ödeyeceğiz? Devletimizden buna bir çözüm bulmasını istiyoruz. 4 sene için göreve geldik; ama bu talep ettikleri para federasyonun 4 yıllık gelirinden bile fazla. Federasyonun 4 yıllık geliri 1 milyon 500 lira bile değil. Olmayan parayı nasıl talep edersiniz. Burası Ticaret Bakanlığı’na bağlı bir federasyon. Buralar kimsenin geçim yeri değil" ifadelerini kullandı.

Eski başkan Ali Rıza Ercan ise "Ben bu arkadaşların söylediklerine cevap vermeyeceğim. Ben sadece yasal haklarımı kullanıyorum" dedi.