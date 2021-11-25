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Eski Bakan Hasan Fehmi Güneş, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da yaşamını yitiren eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş (87), Sakarya'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

25.11.2021 - 15:22 | | Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/ KARAPÜRÇEK (Sakarya), (DHA)-
Eski Bakan Hasan Fehmi Güneş, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hasan Fehmi Güneş, Sakarya’nın Karapürçek ilçesindeki törenle son yolculuğuna uğurlandı. Polis mangasının cenaze aracından aldığı Güneş'in cenazesi, Zincirli Ali Paşa Merkez Camisi'ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazına TBMM Başkan Vekili Haydar Akar, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ile Hasan Fehmi Güneş'in oğlu Utkan Güneş, Güneş’in kız kardeşi Emine Gür, yeğeni Nurdan Gür ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Yakınları, Güneş'in tabutu başında dua etti. Cenaze namazının ardından Hasan Fehmi Güneş, Karapürçek Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eski Bakan Hasan Fehmi Güneş, son yolculuğuna uğurlandı

Eski Bakan Hasan Fehmi Güneş, son yolculuğuna uğurlandı

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