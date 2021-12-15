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Eşini çocuğunun gözü önünde öldüren koca: Uyuşturucu aldım

Kırıkkale'de, eşi Hacer Başkaya'yı (26) 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçaklayarak öldüren Sezer Başkaya'nın (29) tutuklu yargılanmasına başlandı. Başkaya, duruşmada; olay sırasında uyuşturucu aldığını, hiçbir şey hatırlamadığını ve pişman olduğunu söyledi.

15.12.2021 - 17:58 | | Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)
Eşini çocuğunun gözü önünde öldüren koca: Uyuşturucu aldım

Kırıkkale'de çiğ köfteci Sezer Başkaya, 6 Haziran'da tartıştığı eşi Hacer Başkaya'yı evde oğlu H.M.B.'nin gözü önünde boynunda bıçakladı. Ağır yaralanan Başkaya, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Sezer Başkaya da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'Canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan hakkında dava açılan Başkaya'nın, Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

Sanık Başkaya, duruşmaya Keskin T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tarafların avukatları ve Hacer Başkaya'nın yakınları da salonda hazır bulundu.

Sanık Sezer Başkaya, savunmasında, olay sırasında uyuşturucu madde kullandığını iddia ederek, hiçbir şey hatırlamadığını ve pişman olduğunu söyledi.

Sanığın annesi E.B. de olay sırasında evde olduğunu ve gelini Hacer Başkaya'nın hiçbir suçunun olmadığını kaydetti. 

Hacer Başkaya'nın ailesi ise şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını talep etti.

Taraf avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti, Sezer Başkaya'nın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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