GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemEşi için kayıp ilanı vermişti, korkunç gerçek 2 yıl sonra ortaya çıktı! Şüpheliler tutuklandı
HaberlerGündem Haberleri Eşi için kayıp ilanı vermişti, korkunç gerçek 2 yıl sonra ortaya çıktı! Şüpheliler tutuklandı
ABONE OL

Eşi için kayıp ilanı vermişti, korkunç gerçek 2 yıl sonra ortaya çıktı! Şüpheliler tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde eşini öldürüp aile ferleriyle birlikte gömdükten sonra kayıp ilanı veren koca ile birlikte ona yardım eden 3 şüpheli aradan geçen 2 yıl sonra yakalandı. Korkunç gerçeğin ortaya çıkmasından sonra 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

21.09.2022 - 00:15 | | İHA
Eşi için kayıp ilanı vermişti, korkunç gerçek 2 yıl sonra ortaya çıktı! Şüpheliler tutuklandı

Bismil ilçesinde 9 Kasım 2020'de R.D. (34), polise 24 yaşındaki eşi Y.D.'nin kayıp olduğuna dair müracaatta bulundu. Bunun üzerine polis yaptığı araştırmada, Y.D.'nin bir araçla kaçırılarak öldürülmüş olabileceği bilgisine ulaştı ve R.D.'nin kız kardeşi M.D.'nin ikameti ve bir araçta yaptıkları aramada, uzun namlulu silah ve tüfek buldu. Soruşturmada, R.D.'nin eşini Diyarbakır-Batman kara yolu Karaköprü civarında bulunan eski kum ocağına götürerek öldürdüğü ve cesedi kum ocağına gömdüğü bilgisine ulaşılması üzerine savcılıktan alınan izinle kum ocağında arama çalışmaları başlatıldı. Arama yapıldığı sırada R.D.'nin kız kardeşi M.D., R.D.'nin eşini öldürdüğünü, kendisinin akrabaları C.D. ve M.D.'nin de olay yerinde olduğunu, K.D.'ye ait bir araçla olay yerine gittiklerini, olayın azmettiricisinin ise M.A.D. olduğunu anlattı. İtiraf üzerine M.D., R.D., M.D. ve olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla M.A.D. gözaltına alındı. Zanlı koca ise cinayeti işlediğini itiraf ederek, hedef saptırmak için eşi hakkında kayıp başvurusunda bulunduğunu anlattı. Şüphelinin, cinayeti işlediği yeri göstermesi üzerine kadavra arama köpeği ile yapılan kazıda, Y.D.'ye ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.

Esenyurt'ta hatalı sollama kazası! Baba ve oğlu hayatını kaybetti
İlgili Haber
Esenyurt'ta hatalı sollama kazası! Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Ceset kimlik tespiti için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Gözaltında bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Bismil’de nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 4'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 kişiyi öldürüp 2 polisi vuran şüpheli ile ilgili korkunç detay! Aynı gece bir cinayet daha işlemiş
İlgili Haber
2 kişiyi öldürüp 2 polisi vuran şüpheli ile ilgili korkunç detay! Aynı gece bir cinayet daha işlemiş

GÜNCEL HABERLER

Eşi için kayıp ilanı vermişti, korkunç gerçek 2 yıl sonra ortaya çıktı! Şüpheliler tutuklandı

Eşi için kayıp ilanı vermişti, korkunç gerçek 2 yıl sonra ortaya çıktı! Şüpheliler tutuklandı

ABD'den Rusya ile ilgili bomba iddia: Kanıtlar var, asker topluyor!

ABD'den Rusya ile ilgili bomba iddia: Kanıtlar var, asker topluyor!

ABD'den korkutan kasırga uyarısı! Binlerce kişi evlerinden tahliye edildi

ABD'den korkutan kasırga uyarısı! Binlerce kişi evlerinden tahliye edildi