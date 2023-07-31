Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında flaş gelişme! Şüphelilerin hepsi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt'taki tekel bayisine saldırıyı gerçekleştirilen saldırganların tamamının gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayın şüphelilerinden T.Ö. ve A.Ö. de yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.’den sonra T.Ö. ve A.Ö. de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında. Bu konu ile ilgili sosyal medya paylaşımında bulunan 35 bin 368 hesap arasından 9 bin 220 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap, 5 bin 136 hesabın FETÖ bağlantılı hesap ve 2 bin 898’inin ise PKK bağlantılı hesap olduğunu tespit ettik. Olumsuz algı oluşturmak için boşuna çabalamayın. Güvenlik güçlerimiz, toplum düzenini bozanları ve suç işleyenleri hukuk önüne çıkartmaya kararlıdır. Suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

VAHŞET TÜRKİYE’Yİ SARSTI

Esenyurt’ta tekel bayisinde yaşanan vahşete tepkiler çığ gibi. Kan donduran olayla ilgili detaylar da ortaya çıkıyor.

Malatyalı Erzen Ailesi ile Ağrılı Özer Ailesi arasında bir süredir husumet bulunuyordu. İddiaya göre Erzen Ailesi’nin en büyük oğlu Mehmet Erzen 1.5 ay önce Özer Ailesi’nin bir akrabasıyla 600 bin TL’lik borç yüzünden tartıştı. Mehmet Erzen, alacaklı olduğu kişiyi bacağından vurdu. Mehmet Erzen tutuklanırken Erzen Ailesi, husumetin sona ermesi için Özer Ailesi’ne 1 milyon 500 bin lira “kan parası” ödemeyi kabul etti. Ancak paranın bir kısmı ödenmedi. Özer Ailesi, kalan alacağı için icra takibi başlattı.

‘SIKIYORSA GELİN ALIN’

Erzen Ailesi’nin babası Cantürk Erzen, önceki gün WhatsApp’taki durum kısmında, icra takibi nedeniyle küfürlü bir paylaşımda bulundu ve Özer Ailesi’ne yönelik “Sıkıyorsa gelip kendiniz alın” diye yazdı. Bunun üzerine Tarık Özer, önceki gün saat 00.15 sıralarında oğlu Azat Özer, yeğeni Servet Özer ve ağabeyi Murat Özer (Samet olarak da biliniyor) ile birlikte lüks bir ciple Erzenler’e ait tekel bayisine geldi. Bu sırada tekel bayisinde Cantürk Erzen’in oğulları Yunus Emre Erzen (24), Yusuf Erzen (21) ve arkadaşları Batuhan Bayındır (20) bulunuyordu. Tezgahın arkasına geçen belinde silah bulunan Murat Özer, elini Yunus Emre Erzen’in omzuna koyarak “Babanı çağır konuşalım” dedi.

DEHŞET SAÇTILAR

Yanlarına gelen silahlı Tarık Özer de “Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım” diye Yunus Emre Erzen’e bağırdı. Yaşanan tartışma ve boğuşma sırasında Murat Özer, tezgahtan aldığı içki şişesiyle Yunus Emre Erzen’in başına vurdu. Bunun üzerine Yunus Emre Erzen çekmeceden aldığı tabancayla Murat Özer’in ayaklarına doğru ateş etti. Bu sırada Azat Özer ise Yunus Emre Erzen’in üstüne doğru hamle yaptı. Silah sesi üzerine Tarık Özer de silahını çekerek Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır’ı vurdu. Vurulan gençler yere yığılırken, saldırganlar tekel bayisinden çıkarken de dükkanın içine doğru ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ARKADAŞINI ZİYARETE GİTMİŞTİ

Saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen ile Batuhan Bayındır’ın arkadaş oldukları öğrenildi. Aynı mahallede yaşayan Bayındır’ın, Erzen’i ziyaret için tekel bayisine geldiği belirtildi.

Murat Özer dün Esenyurt’ta yakalandı. Saldırıyı gerçekleştiren ve polisin aradığı 3 kişiden biri Tarık Özer’in lüks otomobillerle çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.