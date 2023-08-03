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Esenyurt’ta tekel bayisi baskınında 3 şüpheli daha tutuklandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 kişiden 3’ü tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle tutuklu sayısı 4'e yükselmiş oldu.

03.08.2023 - 20:58 | | İHA
Esenyurt’ta tekel bayisi baskınında 3 şüpheli daha tutuklandı

Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da tekel bayisinde 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan son 8 şüpheliden 3’ü bugün savcılık tarafından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Büyükçekmece Adliyesi’nde getirilen diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuklanan isimler arasında Tarık, Serhad ve Azad Özer yer aldı. Önceki gün tutuklu yargılanmasına karar verilen Murat Özer ile birlikte tutuklu sayısı 4’e yükseldi. Mahkeme kararının ardından şahıslar geniş güvenlik önlemi altında cezaevine götürüldü.

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