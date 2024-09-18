Esenyurt'ta motosikletli 2 şüpheli işyerine silahlı saldırı düzenledi: 7 gözaltı

Olay, 12 Eylül Perşembe günü Piri Reis Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek caddesinde meydana geldi. Gece saatlerinde motosikletli iki şüpheli caddedeki restorana ateş açtı. Bu sırada aynı noktada görevli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de karşılık vermesiyle saldırganlardan biri bacağından yaralandı. Kaçan saldırganların yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili belirlenen 7 kişi, 'Kuyu-25 Operasyonu' ile yakalanarak gözaltına alındı.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonla ilgili bilgiler verdi. Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen "KUYU-25" operasyonunda Yurt Dışı Firari Organize Suç Örgütü elebaşı tarafından yönlendirilen Organize Suç Örgütü üyesi 7 şüpheli yakalandı. Sosyal medyada İstanbul'un Esenyurt ilçesinde motosikletli şüpheli şahısların zırhlı polis aracının yanından geçerek bir iş yerini kurşunladığı görüntüler yayınlanmıştı. Olay saatinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulama bitişi esnasında plakasız motosikletteki 2 şahsın, zırhlı araç yanından geçerken iş yerine yönelik ateş ettikleri esnada Polis Memurlarının da silahla karşılık vermesi üzerine C.Ç. isimli şahıs bacağından yaralanmış ancak olay yerinden kaçmıştı" ifadelerini kullandı.

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ÖRGÜT LİDERİNİN 20 SUÇTAN KAYDI VAR

Yerlikaya'nın açıklamasında, örgütün liderliğini yapan M.K.'nın 20 ayrı suçtan kaydı olduğunu belirtti. Yerlikaya açıklamasında ayrıca, "Yapılan çalışmalar sonucu kurşunlanan işyerinin sahibi E.K.'yi bir şahsın tehdit ettiği belirlendi. İstanbul Organize Şube Müdürlüğünce şahsın yurt dışında bulunan Organize Suç Örgütü elebaşı ve 20 ayrı suç kaydı bulunan M.K. isimli şahıs olduğu; Ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma, taşıma veya bulundurma, Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, Uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti olmak üzere 3 ayrı suçtan aranması bulunduğu tespit edildi. Konuyla ilgili şüpheli şahıslara yönelik İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünce İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 organize suç örgütü üyesi yakalandı. Operasyon sonucu yapılan aramada; 3 adet ruhsatsız suikast silahı ve çok sayıda fişek ele geçirildi" dedi.

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ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin restoranla aralarındaki bir husumet yüzünden olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.