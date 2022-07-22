Esenyurt PÄ±nar Mahallesi 19 MayÄ±s BulvarÄ±'nda ruhsatsÄ±z olarak iÅŸletilen aÄŸÄ±z ve diÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± muayenesi ile gÃ¼zellik merkezine, dÃ¼n saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda, polis ve zabÄ±ta ekipleri tarafÄ±ndan baskÄ±n dÃ¼zenlendi. YapÄ±lan incelemelerde kaÃ§ak yollarla Ã¼lkeye sokulan bakÄ±m malzemeleriyle, son kullanma tarihi geÃ§miÅŸ ilaÃ§lar bulundu. Muayenehanede bulunan bir kiÅŸi ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

BakÄ±m malzemeleri ve ilaÃ§lara zabÄ±ta ekipleri tarafÄ±ndan el konuldu. Rapor tutulduktan sonra iÅŸ yeri de mÃ¼hÃ¼rledi.