Esenyurt’ta 6 ayda 3 bin 921 göçmen yakalandı! İstanbul Valiliği duyurdu

İstanbul Valiliği, ülkeye kaçak yollarla giren düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi ve yakalanması için başlatılan çalışmalar neticesinde Esenyurt’ta son bir hafta içerisinde 464’ü Suriye, 116’sı Afgan, 34 Pakistan olmak üzere farklı uyruklara mensup toplam bin 5 Kaçak Göçmen yakalandığını açıkladı.

Valilik tarafından açıklanan verilere göre 1 Ocak 2022 tarihinden bugüne kadar Esenyurt’tan geri gönderme merkezlerine gönderilen göçmen sayısı 3 bin 921’e ulaştı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul’da göçmen kaçakçılığı ile mücadele ve düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Esenyurt ilçemizde son bir hafta içerisinde (7 - 13 Haziran 2022) yapılan denetimlerde; 464 Suriye, 116 Afganistan, 34 Pakistan ve farklı uyruklardan 391 olmak üzere toplam 1.005 kaçak göçmen, kolluk birimlerimizce sınırdışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmiştir.

1 Ocak 2022 tarihinden bugüne kadar Esenyurt ilçemizden Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen kaçak göçmen sayısı 3.921 olmuştur.

Esenyurt ilçemizde yabancı uyruklu mükelleflere ait işyerlerinin tabela denetimleri kapsamında 920 işletmeye, tabelalarını mevzuata uygun hale getirmeleri için tebligat yapılmış, 853 tabelanın mevzuata uygun hale getirilmesi sağlanmıştır.

Ayrıca; vergi mükellefiyeti kapsamında 06 Haziran 2022 tarihinde diğer ilçelerimizden takviye edilen 278 vergi denetim personelinin katılımıyla, yabancı uyruklu ve yabancı ortağı bulunan toplam 2.407 işyeri denetlenmiştir.

Yapılan denetimlerde vergi mevzuatına aykırılık teşkil eden 51 işyeri ve sigortasız çalıştırılan 112 işçi hakkında 10.390.731 Lira idari para cezası uygulanmıştır.

İstanbul’da kaçak göçmenlerin yakalanması, sınırdışı edilmeleri ve işyerlerinin tabi oldukları mevzuat hükümleri uyarınca denetlenmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir."