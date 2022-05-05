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Esenler'de Asiye Atalay cinayetine ilişkin yayın yasağı getirildi

Esenler'de sokak ortasında başından silahla vurularak öldürülen 19 yaşındaki Asiye Atalay cinayetine ilişkin görüntülere Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayın yasağı getirildi.

05.05.2022 - 18:34 | | Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, (DHA)
Esenler'de Asiye Atalay cinayetine ilişkin yayın yasağı getirildi

Olay dün akşam saatlerinde Esenler'de meydana geldi. İddiaya göre, Asiye Atalay'ın saplantılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. O kişi, dün Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İki arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Katil zanlısı Ümit K. ise bugün Arnavutköy'de yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay sonrasında soruşturma savcısı olaya ilişkin haber, röportaj, görüntü vb. yayınların yapılmamasının yasaklanmasını talep etti. Bakırköy 1.Sulh Ceza Hakimliği ise olaya ilişkin yazılı ve görsel basın, sosyal medya ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada müteveffanın öldürülme anı görüntülerine ilişkin olmak üzere yayın yasağı getirilmesine karar verdi.

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