Erzurum’da Kış Geri mi Dönüyor? 7 Mayıs Perşembe Hava Durumu: Yağmur ve Karla Karışık Yağış Uyarısı!
07.05.2026 - 07:55Güncellenme Tarihi:
Erzurum'da bahar havası yerini sağanak ve karla karışık yağışa bırakıyor! Meteoroloji'den 7 Mayıs Perşembe günü için gelen son dakika verilerine göre hava sıcaklıkları keskin bir düşüş yaşayacak. Peki, Erzurum'da bugün yağış ne kadar sürecek? İşte çığ uyarısı ve saatlik hava durumu detayları..
Haberin Devamı
Baharın sıcak yüzünü bekleyen Erzurumlulara Meteoroloji’den soğuk sürpriz! 7 Mayıs Perşembe Erzurum hava durumu verileri, şehirde dondurucu bir günün kapıda olduğunu gösteriyor. Güneydoğu ve Güney’in aksine, Doğu Anadolu’nun kalbinde bugün bambaşka bir atmosfer yaşanacak. Peki, Erzurum'a bugün kar yağacak mı? İşte dadaşları bekleyen güncel hava raporu ve kritik uyarılar...
Erzurum’da Gökyüzü Bugün Nasıl?
Bugün Erzurum genelinde çok bulutlu ve kapalı bir hava hakimiyetini sürdürecek. Şehir merkezinde aralıklı sağanak yağış görülürken, yüksek rakımlı yerlerde kıştan kalma görüntüler kaydedilebilir.
- Hissedilen Sıcaklık: 4°C (Soğuk hava etkisi yoğun)
- En Yüksek Derece: 12°C
- Gece En Düşük Derece: 1°C
- Yağış Durumu: Sağanak ve yükseklerde karla karışık yağmur.
Saat Saat Erzurum Hava Tahmini
Dışarı çıkacak Erzurum sakinleri için günün seyri:
- Sabah Saatleri: Gökyüzü tamamen kapalı, sisli ve serin (3°C)
- Öğle Saatleri: Yağışların etkisini artırdığı sağanak geçişleri (10°C)
- İkindi: Bulutlar dağılmazken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur geçişleri bekleniyor (12°C)
- Akşam ve Gece: Sıcaklıklar hızla düşerek donma noktasına yaklaşıyor (2°C)