Erzurum'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre; Erzurum Dereboğazı merkezli olmak üzere saat 19:25'de 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'da depremin büyüklüğünü 3,2 ve derinliği 12,08 kilometre olarak açıkladı.

Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.