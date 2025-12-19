Erzurum'da '1001 Hatim' geleneği, 492'nci kez başladı

Haberin Devamı

Erzurum'un savaş ve doğal afetlerden koruması amacıyla okunmasına başlanan '1001 Hatim', 492'inci kez Erzurum protokolünün katılımıyla başladı. Palandöken ilçesi kırsal Dutçu Mahallesi dağındaki Pir Ali Baba'nın türbesinde düzenlenen programa; Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu ve protokol mensupları katıldı.

'2026 YILINI HATİMLERLE KARŞILAŞMIŞ OLACAĞIZ'

Erzurum'un köklü dini ve kültürel değerlerine dikkat çeken Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Bugün mübarek cuma günündeyiz. Hayırlı bir günde, hayırlı bir vesileyle; 1001 Hatim Programı'nın başlaması münasebetiyle sizlerle bir aradayız. Bu sene '1001 Hatim' Programı, inşallah bugünkü açılış programıyla başlıyor. 19 Aralık tarihinde başlayacak olan program, 16 Ocak tarihinde yapılacak dua ile sona erecek. Pir Ali Baba'nın yaklaşık 500 yıl önce başlattığı bu kutlu gelenek sayesinde, yılın son 2 haftasını hatimlerle ihya etmiş olacağız. Aynı şekilde 2026 yılının da ilk 15-16 gününü yine hatimlerle karşılamış olacağız" dedi.

'1001 HATİM, ERZURUM'UN SEMAYA AÇILMIŞ ELLERİDİR'

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Her beldenin bir geleneği vardır. Ama Erzurum'un geleneği sadece bir adet değil; bir emanet, bir iman nöbeti, bir manevi muhafızlık görevidir. 1001 Hatim, Erzurum'un semaya açılmış elleridir. 1001 Hatim, aziz şehrimizin geceleri uyumayan vicdanıdır. 1001 Hatim, taşın toprağın değil; kalbin ve ruhun kale olduğu bir direniştir" diye konuştu. Konuşmaların ardından dualar okundu, tekbirler getirildi. Katılımcılar, İl müftüsü Yaşar Çapçı’nın ettiği duaya 'Amin' dedi. Atlı hafızların ellerinde Kur'an-ı Kerim okuyarak, türbenin bulunduğu tepeden iniş yaptığı program, protokolün Pir Ali Baba Türbesi'ni ziyareti ile sona erdi.