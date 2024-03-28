Erzurum ilçe seçim sonuçları 2024: Pasinler seçim sonuçlarına göre kim kazandı? Pasinler Belediyesi hangi partide?

31 Mart yerel seçimleri kapsamında Erzurum'in Pasinler ilçesinde de heyecan devam ediyor. Anlık verilerle birlikte Pasinler ilçe seçim sonuçları ve adayların aldıkları oy oranları gazetevatan seçim sayfasından takip edilebilecek. Seçim sonuçları içerisinde adayların ve partilerin aldıkları oy oranları, açılan sandık yüzdeleri, geçerli ve geçersiz oy sayıları yine aynı sayfada olacak. Erzurum Pasinler 31 Mart seçim sonuçları canlı takip ve sorgulama ekranı.

Erzurum Pasinler ilçe seçim sonuçları 2024

Şehirlerde ve ilçelerde yerel seçim sonuçlarını takip etmek ve incelemek için alttaki linke tıklayabilirsiniz.

Erzurum Pasinler ilçesi seçim sonuçları için tıklayınız

Pasinler ilçesi dahil olmak üzere 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay seçim sayfamızda olacak. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.

İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?



Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde:

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T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.

Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.