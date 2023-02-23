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Erzurum deprem mi oldu? 23 Şubat 2023 Erzurum deprem mi oldu? AFAD , Kandilli Deprem listesi

Son dakika bilgisine göre Erzurum'da bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesini merak eden vatandaşlar, 23 Şubat Erzurum depreminin büyüklüğünü ve derinliğini araştırmaya başladı.

23.02.2023 - 18:55 |
Erzurum deprem mi oldu? 23 Şubat 2023 Erzurum deprem mi oldu? AFAD , Kandilli Deprem listesi

Erzurum'da deprem mi oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor. 23 Şubat 2023 Perşembe günü saat 18:34'te Erzurum'da bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremler listesini araştırmaya başlayan Erzurumlu vatandaşlar, 3.3 büyüklüğündeki depremin Erzurum'da meydana geldiğini gördü.

23 ŞUBAT DEPREM Mİ OLDU?

23 Şubat 2023 Perşembe saat 18:34'te merkez üssü Erzurum olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarla da depremi hissettiklerini duyurdu. 

 

 

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