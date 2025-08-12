Erzincan'da yıldız yağmuru: Perseid meteor yağmuru başladı

Haberin Devamı

Erzincan’da 24 Ağustosa kadar devam edecek perseid meteor yağmuru, uzun pozlama tekniği ile kaydedildi. Bu özel anı ölümsüzleştirmek için, Erzincan’ın farklı bölgelerinde gece boyunca çekimler yapıldı. Mercan Deresi, Kemah ilçesine bağlı Ardos Gölü, Karasu Nehri ve Amucak yaylası bu çekimlere ev sahipliği yaptı.

Uzun pozlama tekniğiyle görsel şölen perseid meteor yağmuru 1.8 diyafram, 10 saniye ve 15 saniye aralığında uzun pozlama tekniğiyle çekildi. Bu teknik, gökyüzündeki her bir meteorun ardında ışık çizgileri bırakarak büyüleyici bir görüntü elde edilmesini sağladı. Ayrıca, çekim sırasında gökyüzünden geçen uçakların ışıkları da kadraja dahil oldu. Uçakların oluşturduğu çizgiler, meteor yağmuru ile birlikte gökyüzünde etkileyici bir kompozisyon oluşturdu.







Perseid meteor yağmuru nedir?



Perseid meteor yağmuru, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından kopan parçaların Dünya atmosferine girmesiyle oluşan bir doğa olayıdır. Bu meteor yağmuru, özellikle Kuzey Yarımküre’deki gözlemciler için yılın en heyecan verici gökyüzü olaylarından biridir. Ağustos ayında zirveye ulaşan Perseid meteor yağmuru, saatte 60 ila 100 meteorun atmosfere girmesiyle gece gökyüzünde muhteşem bir ışık gösterisi oluşturur.