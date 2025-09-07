GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemErzincan'da saklı cennet: Görenleri büyülüyor
HaberlerGündem Haberleri Erzincan'da saklı cennet: Görenleri büyülüyor

Erzincan'da saklı cennet: Görenleri büyülüyor

07.09.2025 - 09:26Güncellenme Tarihi:
Erzincan'da saklı cennet: Görenleri büyülüyor

Erzincan’ın Tercan ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve dağ yolu rotasında olduğu için pek bilinmeyen Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor.

Haberin Devamı

Erzincan- Bingöl sınırında ve 2 bin metre yükseklikte kaynak sularından ve Munzur Dağları’ndan gelen sular ile beslenen şelaleyi az sayıda ziyaretçi görme fırsatı buluyor. Yaz aylarında 16 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle yayla havasına sahip şelalenin suyu tüm yıl akarak önce 30 metre yükseklikten Konarlı Deresi’ne dökülüyor, ardından kilometrelerce sonra Karasu Nehri’ne kavuşuyor.

Ulaşımın zor oluşu nedeniyle halen bakirliğini koruyan ve Erzincan'ın merkezine yaklaşık 160 kilometre mesafede bulunan şelale muhteşem bir doğaya sahip.

İLGİLİ HABER

Dünya bu mucize bitkiyi Türkiye'den alıyor! 77 türü var, rekor kırıldı, 62 milyon dolarlık satış yapıldı
Dünya bu mucize bitkiyi Türkiye'den alıyor! 77 türü var, rekor kırıldı, 62 milyon dolarlık satış yapıldı

Konarlı Şelalesi’nin kaynak suyu 500 metre uzaklıktan çıkarak, yaklaşık 30 metre yükseklikten yine Konarlı Deresi’ne dökülüyor.
Pek bilinmeyen Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle doğaseverleri bekliyor.

Güncel Haberler

Ailesi bilgisayarda oyun oynadığını düşünürken o işini kurdu! 24 yaşında 'yapamazsın' diyenlere inat patron oldu
#Ekonomi

Ailesi bilgisayarda oyun oynadığını düşünürken o işini kurdu! 24 yaşında 'yapamazsın' diyenlere inat patron oldu

Erzincan'da saklı cennet: Görenleri büyülüyor
#Gündem

Erzincan'da saklı cennet: Görenleri büyülüyor

Dünya bu mucize bitkiyi Türkiye'den alıyor! 77 türü var, rekor kırıldı, 62 milyon dolarlık satış yapıldı
#Gündem

Dünya bu mucize bitkiyi Türkiye'den alıyor! 77 türü var, rekor kırıldı, 62 milyon dolarlık satış yapıldı