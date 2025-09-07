Erzincan'da saklı cennet: Görenleri büyülüyor

Haberin Devamı

Erzincan- Bingöl sınırında ve 2 bin metre yükseklikte kaynak sularından ve Munzur Dağları’ndan gelen sular ile beslenen şelaleyi az sayıda ziyaretçi görme fırsatı buluyor. Yaz aylarında 16 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle yayla havasına sahip şelalenin suyu tüm yıl akarak önce 30 metre yükseklikten Konarlı Deresi’ne dökülüyor, ardından kilometrelerce sonra Karasu Nehri’ne kavuşuyor.



Ulaşımın zor oluşu nedeniyle halen bakirliğini koruyan ve Erzincan'ın merkezine yaklaşık 160 kilometre mesafede bulunan şelale muhteşem bir doğaya sahip.

Konarlı Şelalesi’nin kaynak suyu 500 metre uzaklıktan çıkarak, yaklaşık 30 metre yükseklikten yine Konarlı Deresi’ne dökülüyor.

Pek bilinmeyen Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle doğaseverleri bekliyor.